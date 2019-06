El abogado de Maradona responde: ¿sufre Alzheimer el mítico ex futbolista argentino?

Tras los rumores que señalaban que Diego Armando Maradona (58) sufría principio de Alzheimer, su abogado ha tomado la palabra para desmentir que el astro argentino sufra de problemas neuronales. "No tiene principio de Alzheimer", ha dejado claro sobre el jugador, que permanece ingresado en el hospital por dolencias en el hombro y la rodilla.

El diario argentino Crónica publicó este pasado miércoles que ex futbolista tendría "problemas neurológicos" y sufriría un "principio de Alzheimer". Tras esta información, el abogado del entrenador, Matías Morla, ha negado las afirmaciones del medio latino. "Todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido: Diego Maradona no tiene principio de Alzheimer", expresó de forma contundente el letrado.

Lea también - Maradona: No soy un maltratador pero mi novia era para arrancarle la cabeza

Morla ha recordado los exhaustivos análisis médicos a los que se tuvo que someter Maradona en México, donde entrena al Dorados de Sinaloa. "El club también le realizó distintos chequeos de salud a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria sin ninguna información médica vinculada al trascendido mediático", aclaró así el abogado.

El letrado del mítico 10 ha pedido a todo el mundo que no se crean esta versión "difundida por una fuente maliciosa que solo busca general conflicto". Así, el abogado ha solicitado "contención, cariño y acompañamiento, y no disgustos" para el argentino y ha aclarado que "la exposición mediática no solo le hace bien, sino que lo perjudica".

Lea también - Maradona bautiza a su nieto tras ser hospitalizado por un sangrado estomacal: Estoy bien

En estos días, el astro argentino se encuentra ingresado en el hospital, pero por motivos bien distintos. Como aseguró Morla, "Diego está atendiendo su salud, se va a operar de su hombro y su rodilla para volver a trabajar lo antes posible y por eso que lo único que pide es que aquellos que lo quieren, lo ayuden".

La hija de Maradona también lo desmiente

Dalma, la hija mayor de la leyenda deportiva, respondió cabreada ante estas informaciones. En su cuenta de Twitter, la primogénita de Maradona dejó un contundente mensaje: "No me extraña absolutamente nada de Crónica. Hace muchos años puso una placa negra con la fecha de nacimiento de mi papá y mi abuela tuvo que ver eso en la tele. ¡Pero van a seguir mintiendo porque no hay consecuencias!".