Sergio Ramos apoya a Luis Enrique ante su gravísimo problema familiar

Luis Enrique anunció este martes su dimisión como seleccionador de La Roja debido a un gravísimo problema familiar. La dramática situación que vive el técnico asturiano le obligó a tomar esta triste decisión. Tras la misma, el mundo del fútbol se ha volcado en él.

Uno de los más rápidos en reaccionar fue Sergio Ramos, capitán de la Selección Española, que dedicó unas sentidas palabras a su hasta entonces entrenador: "Cada victoria de la Selección también será tuya, míster. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo", le dijo el central. Tal y como contó Informalia, en su boda con Pilar Rubio, el problema familiar de Luis Enrique fue el tema más comentado por los asistentes, muchos de ellos pertenecientes al mundo del balompié.

Every win will be yours too. You have all our support.