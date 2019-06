Jorge Javier Vázquez, de escapada en Lanzarote con su no-novio Paco

Jorge Javier Vázquez y su ex novio Paco se han escapado a Lanzarote para pasar unos días de desconexión y descanso. El presentador de Supervivientes ha desvelado algunas anécdotas del viaje que ha disfrutado con su ex, dejando claro que no se han reconciliado.

El propio periodista catalán ha contado lo que le ha costado convencer a Paco para viajar a Lanzarote: "Como mi único ex es de aquí, pues no le daba la gana venir; las cabezas, que son muy traicioneras. Yo le hablaba de la isla y él cambiaba de tema. "¿Lanza-qué?", ha dicho, al tiempo que añadía: "Yo ya sabía que por mucho que me empeñara no iba a conseguir que Paco me acompañara. Curiosamente, ahora que no somos novios, aquí estamos los dos juntos".

Jorge Javier ha explicado que tenía muchas ganas de que Paco conociera la isla y parece que se ha enamorado de ella: "No deja de sorprenderse con sus cautivadores paisajes, la espectacular belleza de sus pueblos, la imponente presencia de esas montañas tan especiales. Me pasaba en su época y me sigue pasando ahora: aterrizo en Lanzarote y es como si la isla fuera capaz de absorber toda la ansiedad que traes de la península y reciclarla en cosas bonitas", explicaba el presentador de Sálvame en su blog de Lecturas.

En su publicación, el periodista ha contado una anécdota vivida con su madre y con su ex: "Recién operado, estaba mi madre en casa sentada a mi lado en el sofá y le dice a Paco: 'Ven, ponte aquí al lado de tu Bueno, de lo que seáis'", cuenta el periodista, que desde que sufrió el ictus se ha sentido muy apoyado por el que fue su pareja durante diez años. Ambos están muy unidos, aunque parece que la llama del amor no ha vuelto a encenderse. Al menos eso dice él.