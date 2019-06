Álex Lequio vuelve al hospital por "un sustazo"

Álex Lequio (27) ha sufrido un contratiempo de salud que le ha obligado a acudir de nuevo al hospital. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, que lucha contra el cáncer desde hace más de un año, ha tranquilizado a sus seguidores de Instagram.

Debido a este ingreso hospitalario, el joven no ha podido acudir a un evento muy importante para él, según contaba en la red social: "Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas blancas y maquinitas que no se callan, pero hoy me da especial tristeza porque he colaborado con @polarmarketingroup en la maravillosa organización de un evento benéfico sin igual, la quinta colección de beauty art que organiza la clínica @smylife_es con la #FundacionPadreAngel, y no voy a poder ir", comenzaba diciendo Álex bajo una imagen en la que se veía una cama de hospital.

"Sabéis que soy muy poco dramático cuando los contratiempos únicamente me conciernen a mí, pero en esta ocasión me da mucha pena no poder estar apoyando físicamente porque el evento va de ayudar a otras personas", alegaba.

No obstante, el hijo de Lequio tranquilizaba a sus fans: "No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la 'zona de riesgo,' es un sustazo y hay que hacérselo ver", decía Álex, que está arropado por los suyos en estos momentos.