El tenso encuentro de Kate Middleton y Letizia: la duquesa no le hizo reverencia a la reina

La tensión entre doña Letizia(46) y Kate Middleton parecía cortarse con un cuchillo este lunes durante su encuentro en Windsor. Al menos eso aseguran los medios británicos, que tratan de buscarle explicación al gesto de la duquesa de Cambridge, que no saludó a la reina ni le hizo la reverencia de rigor, como manda el protocolo.

La escena se produjo cuando Middleton, que iba acompañada por Máxima de Holanda, llegaba a las puertas de la capilla de San Jorge para reunirse con el grupo de invitados que las esperaban. La esposa del príncipe Guillermo saludo a todos los presentes, salvo a doña Letizia, que charlaba con el resto de asistentes. Eso sí, la mirada seria de la reina lo decía todo.

El tenso encuentro no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Los internautas más suspicaces apuntan a una mala relación entre ellas. En Twitter, los usuarios dejaron opiniones de todos los tipos. La mayoría señalaron a una enemistad. "Kate fue mal educada esta mañana. Ella sonreía mientras hablaba con Letizia. Espero que también se haya disculpado" o "Kate no le hizo ningún caso a la reina Letizia. Es una quiero y no puedo mal educada".

Los medios ingleses tampoco son ajenos a los comentarios surgidos tras la escena. Así, The Daily Express ha contado con la ayuda de una experta en lenguaje no verbal, Judy James, que ha analizado el comportamiento de ambas: "Las posturas no muestran a dos mujeres riéndose juntas y haciendo gala de una relación de amigas. Aunque también es cierto que el aspecto 'superregio' de Letizia probablemente significa que no hay posibilidad de que ella agarre el brazo de Kate y susurre en su oído", ha explicado.

Judy incluso ha tratado de justificar la actitud de Middleton: "Si Kate está sufriendo un mareo no me sorprende", ha declarado la experta, aludiendo a que no es la primera vez que sufre este tipo de molestias en un viaje en carruaje. Desde la revista Hello sostienen que no era necesaria una reverencia por parte de la futura princesa, ya que ambas se habían visto anteriormente en el Castillo de Windsor.

Princess Anne, a born princess, does the deepest curtsy to Queen Letizia and King Felipe. Kate was rude this morning. She did manage a smile and was seen speaking to Letizia but hopefully she also apologized. — MimiUSAFR (@MIMIUSAEU) 17 de junio de 2019

I know that. Kate didn't give Queen Letizia any acknowledgment. Kate is a rude queen wannabe. I wonder does she know that it will be around 20 or 30 years before she becomes queen (ugh) consort. — M. James ???? (@504_901) 18 de junio de 2019