Sophie Turner (Juego de Tronos) quiere interpretar a Boy George en el biopic del cantante y él está encantado

Sophie Turner es la actriz de moda. Después de triunfar en televisión como la astuta y gélida Sansa Stark de Juego de Tronos y en el cine como la joven Jean Grey en Fénix Oscura, podría cambiar de sexo para dar vida a Boy George en la película sobre el cantante.

Turner es una de las opciones y aunque todavía no se ha confirmado nada, todo apunta a que podría ser ella la elegida. ¿La razón? El propio Boy George ha confirmado que es su favorita: "Ha habido sugerencias muy interesantes, una de las más interesantes ha sido Sophie Turner. Dirán que no puede interpretarme, que es una mujer... ya sabes. Pero cuando yo tenía 17 años me habría encantado ser ella", ha dicho el artista al diario The Daily Mail. "Ella es un encanto y creo que puede con esto".

Ella está encantada con la propuesta y así lo ha confirmado a través de un mensaje de Twitter: "Estoy totalmente dentro".

Tras los éxitos de Bohemian Rapsody (la película sobre Freddy Mercury que le dio el Oscar a Rami Malek) y Rocketman (la de Elton John), los biopics están de moda y el de Boy George puede dar mucho juego. El cantante de 58 años es uno de los artistas más icónicos en el mundo del pop. Cantante de Culture Pop, continuó con su carrera en solitario una vez disuelta la banda y tuvo serios problemas con las drogas: en 2005, la policía encontró 13 bolsas de cocaína en su casa durante un registro.