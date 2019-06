Fernando Alonso y Linda Morselli posan ligeros de ropa y declaran su amor

Fernando Alonso y su novia, la italiana Linda Morselli, han posado ligeros de ropa para la revista Man In Town, donde el piloto, recién coronado campeón del Mundial de Resistencia y bicampeón de las 24 horas de Le Mans, ha abierto su corazón para proclamar su amor por la modelo, ex novia de Valentino Rossi.

El asturiano ha desvelado cómo se conocieron: "Nos conocimos en el Gran Premio de Monte Carlo y una semana después, me buscó y me escribió. No fue difícil, ya que me impresionó mucho su belleza", ha declarado Alonso, que en una de las imágenes del reportaje, realizado en el Carlton Hotel Baglioni de Milán, aparece desnudo, tan solo cubierto por un gabardina, mientras abraza a Linda, quien tampoco lleva ropa.

Tras tres años de aquel primer encuentro, Fernando se ha declarado feliz y enamorado de su novia: "Estoy enamorado de Linda, de lo contrario sería difícil. Con nuestro trabajo, un sentimiento fuerte es esencial, de lo contrario no podríamos estar juntos", ha confesado.

Preguntado por si es un "tipo celoso", el ex piloto de F1 ha respondido con seguridad: "Yo diría que no, soy alguien que simplemente quiere sentirse respetado. Pero ella es más celosa", ha señalado Alonso, que ha confesado que trata de seguir las tendencias de la moda: "También es parte de mi mundo, viviendo con Linda, me mantengo al día".