El encuentro más esperado: las reinas Letizia y Máxima de Holanda junto a Kate Middleton y Camilla Parker Bowles

La imagen de la reina junto a su homóloga holandesa, la duquesa de Cambridge y la de Cornualles ya ha dado la vuelta al mundo. Letizia se ha reunido este lunes con la reina Máxima, Kate Middleton y Camilla Parker Bowles en el castillo Windsor, y el duelo estilístico ha estado muy equilibrado: dos en blanco, dos en rosa palo y cuatro tocados.

El castillo de Windsor se ha engalanado para celebrar el Día de la Orden de la Jarretera y las protagonistas del día (con permiso de Felipe VI y Guillermo de Holanda, que han recibido la medalla de la Orden) han derrochado elegancia y clase, como no podía ser de otra manera. Letizia, vestida con un modelo de la firma sevillana Cherubina, ha elegido los mismos tonos que Kate Middleton, en blanco y negro, mientras que la duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles, ha coincidido con Máxima de Holanda en rosa palo, ésta de Claes Iversen.

Lea también: Letizia triunfa en el castillo de Windsor con una firma sevillana

Las damas han posado a las puertas de la capilla de St George minutos antes de que comenzara el servicio religioso y han charlado animadamente ante los fotógrafos. Si bien Letizia y Máxima se han visto en multitud de ocasiones y su feeling es palpable, era la primera vez que veíamos a nuestra reina charlando con Kate Middleton, con la que compite en las listas de las royal más elegantes y que en esta ocasión ha lucido un abrigo-vestido de Catherine Walker. Parece que su primera impresión ha sido buena, pues han mantenido una larga conversación y se ha regalado alguna que otra sonrisa antes de entrar juntas en el castillo Windsor.

Letizia también se ha mostrado muy amigable con la duquesa de Cornualles y con la condesa de Wessex, Sophie, esposa del príncipe Eduardo, el hijo pequeño de la reina Isabel II y, dicen, que su nuera favorita, por delante de Camilla, de la fallecida Lady Di y la 'ex' Sarah Ferguson.

Tras el servicio religioso, Letizia y Felipe han compartido carruaje con los duques de Cambridge.

The Duchess of Cambridge travelling in the carriage with Queen Letizia. (Photo by James Whatling) pic.twitter.com/Wre7iRnH3X — Duchess Kate Blog (@HRHDuchesskate) 17 de junio de 2019

Se trata de una jornada histórica en Londres, donde se han reunido tres de las monarquías más importantes de Europa: Inglaterra, España y Holanda. Las tres han formado parte de la ceremonia y el espectacular desfile en Windsor con el que cada año Reino Unido celebra la llegada de nuevos miembros a la prestigiosa Orden. En esta ocasión, los encargados de recibir la honorable distinción han sido Felipe VI y Guillermo de Holanda. Esta orden de caballería es la más antigua del Reino Unido y la fundó el monarca Eduardo III el 23 de abril de 1348 inspirándose en los legendarios caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, como forma de exhibir fuerza y apoyo ante Francia, su enemigo en la guerra de los 100 años. Sus miembros son elegidos personalmente por la Reina.