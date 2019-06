El ex de Pilar Rubio desata su ira contra la prensa: "Que os den"

El ex de Pilar Rubio, José Molinero 'Molly', lanzó este pasado domingo un mensaje contra la prensa rosa. El vocalista del grupo heavy Hamlet está molesto con la prensa por haber indagado en su romance con la presentadora, aprovechando su enlace con Sergio Ramos.

A Molly no le ha sentado nada bien las últimas informaciones de los medios y, por ello, ha echado mano de Instagram para expresar su malestar: "Dos conciertos inolvidables el viernes y sábado [...] para mandar a la mierda a los 'prensarosistas'. No somos como vosotros y nunca seréis de los nuestros". El artista concluyó el mensaje con una agresiva expresión en inglés: "Fuck you" ("que os den").

Algunos seguidores del artista aplaudieron la actitud del cantante, mientras que otros censuraron sus malas formas. Hay que recordar que Molly y la colaboradora de El Hormiguero mantuvieron una relación sentimental de 10 años e incluso compartieron casa a las afueras de Madrid. Su largo romance finalizó cuando Sergio Ramos apareció en la vida de la presentadora, en el año 2012.

