La historia viral (y falsa) de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: "Han golpeado a Del Bosque y está sangrando"

La boda de Pilar Rubio (41) y Sergio Ramos (33) suscitó ingeniosos comentarios en las redes sociales. Uno de los hilos más virales fue el del cómico Alberto González Vázquez, que se 'infiltró' a su manera en la celebración y narró todo lo que sucedía (en su imaginación).

El enlace del futbolista del Real Madrid y la presentadora ha dado para mucho y las redes sociales se convirtieron en testigos de excepción. Los internautas estuvieron muy pendientes de todo lo que acontecía, especialmente en Twitter, donde los usuarios comentaron todos los estilismos de los invitados y realizaron memes y bromas al respecto.

El guionista y escritor González Vázquez fue el artífice de una de las historias más originales y virales. El cómico se hizo pasar por un "infiltrado" en la boda y lanzó originales tuits en los que narraba en clave de humor todo lo que estaría sucediendo en la protegida celebración. "Buenas tardes. Estoy en la boda de Sergio Ramos. Han requisado los móviles, pero he conseguido esconder éste dentro de un zapato. Intentaré ir contando lo que pasa", comenzó así la historia.

Buenas tardes. Estoy en la boda de Sergio Ramos. Han requisado los móviles, pero he conseguido esconder éste dentro de un zapato. Intentaré ir contando lo que pasa — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) 15 de junio de 2019

Las exigencias y el secretismo de los novios dieron pie a este satírico hilo, que tuvo una repercusión de miles de retuits y 'Me gustas'. La falsa historia comienza fuerte: con la muerte de uno de los invitados. "Están revisando los tatuajes. Han localizado a un hombre y una mujer que los han falsificado. Los han reducido con porras eléctricas y están tumbados boca abajo en el suelo. [...] La mujer grita que el hombre está muerto", decía el cómico.

Más adelante, el escritor narró cómo los invitados fueron incluso esposados y encapuchados para no filtrar nada de información, lo que no les habría sentado del todo bien: "Un invitado se ha puesto nervioso y ha ido a pedir explicaciones a uno de los guardias. Sin mediar palabra, el guardia le ha atizado en la sien con la culata de su fusil. El hombre está sangrando como un cochino". Para sorpresa de todos, González desveló la identidad de este problemático invitado: "Creo que es Vicente del Bosque".

Le han dado una pala a Vicente del Bosque y le han puesto a cavar un agujero. Creo que es él, no estoy seguro. Está sangrando mucho — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) 15 de junio de 2019

El ex-seleccionador de España continúo siendo el centro de esta curiosa invención. Uno de los guardias le obligó a cavar un agujero con una pala. "Se ha puesto a gritar a un guardia que ésa no es manera de tratar a un seleccionador. El guardia le ha contestado: 'Tú ya no eres el seleccionador'. Entonces Del Bosque se ha puesto hecho una fiera y ha intentado dar al guardia con la pala". La historia prosiguió con un tira y afloja entre el guardia y el ex seleccionador: "Vicente se ha puesto a gritar y a llorar y entonces el guardia ha empezado a reírse a carcajadas".

Carlos Baute también fue otro de los invitados que se coló en este hilo. "Un invitado ha empezado a gritar a los guardias: '¡ASESINOS! ¡ASESINOS!' Creo que es Carlos Baute". El cantante habría comenzado a entonar canciones para relajar a los violentos guardias: "Ha empezado a cantar desde el fondo del agujero: 'Te escribo poemas, oh, guardia excelente. Te escribo canciones, oh, guardia increíble...'".

La melodía del cantante no consiguió encandilar al guardia y este lo mandó al hoyo que estaba cavando Vicente: "Carlos Baute comienza a cantar de nuevo: 'Te escribo poemas, Vicente del Bosque. Te escribo canciones, Del Bosque Vicente'. Está perdiendo la inspiración". El cantante no acabaría del todo bien, tal y como relata el humorista en el siguiente tuit:

Han atado a Carlos Baute y lo han metido en el agujero con el muerto. Vicente del Bosque los está enterrando. La gente dice que todo esto está preparado. Yo no sé ya. Estoy agotado, hace calor y apesta a vómito. Si es una performance, me parece de mal gusto — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) 15 de junio de 2019

Por fin, el novio entró en acción e intentó calmar a los invitados: "La limusina blanca aparca junto al agujero y sale de ella Sergio Ramos. Se acerca a Del Bosque y le quita la pala de las manos. Se dirige a los invitados: 'Hemos trabajado muy duro para que esta boda fuera perfecta. Durante meses. No voy a permitir que nadie la estropee. Nadie'. Así, el de Camas habría terminado pillando a este infiltrado: "Está fuera de sí. '¡QUIÉN ESTÁ CONTANDO EN TWITTER LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ! ¡QUIÉN TIENE UN MÓVIL!' [...] Mierda".