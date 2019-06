Mario Vaquerizo, a corazón abierto: habla de su enfermedad y desvela cómo quiere que sea su funeral

Mario Vaquerizo ha hablado de su enfermedad degenerativa en una entrevista en la que incluso ha desvelado cómo quiere que sea su funeral. El marido de Alaska también ha asegurado que tiene bien atado su testamento.

A primeros de este año, el vocalista de las 'Nancys Rubias' desveló que padecía artrosis crónica: "Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de f...", dijo Mario.

Seis meses después de su revelación, Vaquerizo se ha sincerado en una entrevista con la revista Shangay, donde ha desvelado que está mejor de su enfermedad: "Me encuentro fenomenal, renovado de ánimo. He podido volver al gimnasio después de seis meses, llevo tres semanas", ha explicado Vaquerizo, que está muy contento de volver a su rutina: "Vuelvo un poco a hacer lo que quería hacer: madrugar y quedarme con mejor cuerpo del que tengo ahora".

El que fue colaborador de El Hormiguero también ha hablado del reparto de su testamento y el de Alaska: "Tenemos un testamento hecho, algo que es de sentido común. Para evitar un marrón a la gente que se quede. Por supuesto que tenemos separación de bienes. Yo tengo cosas que a mí me importan mucho, pero que entiendo que no tienen ningún valor. Además, los cuadros de los Costus no se los voy a dar a un museo. Yo soy más de que los disfrute la gente que quiero. Tengo miedo de que alguna loca, como en el Louvre, tire un huevo ahí. No queremos que se haga ni una fundación ni nada. Nuestras cosas son nuestras cosas y nos gustan mucho. Queremos que se las repartan nuestros amigos. Yo he nombrado ya hasta a una albacea, que es Marta", ha contado Vaquerizo, que ha elegido a su hermana para que gestione su patrimonio.

A sus 44 años, el marido de Alaska ha asegurado que ya tiene claro cómo quiere que sea su entierro. El cantante pide algo tradicional, pero a lo grande. También quiere que todos los asistentes lloren: "Yo soy de los que quiero que cuando me muera me hagáis un gran funeral, que lloréis constantemente, y lo digo en serio", ha sentenciado Mario.