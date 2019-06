Bella Thorne publica sus fotos desnudas tras ser chantajeada por un hacker

Bella Thorne ha compartido varias imágenes desnuda con todos sus seguidores de Twitter. Con esta maniobra, la actriz de 21 años acababa con el chantaje de un hacker, que la había amenazado con publicar dichas instantáneas.

La actriz, que aparece desnuda de cintura para arriba en las fotografías, envió los documentos a otra persona, pero un hacker también se hizo con ellas y la amenazó a la joven con publicarlas.

En un arrebato de rabia y coraje, Bella ha subido las imágenes junto a una declaración en la que explica la situación que ha vivido: "Ayer, como todos ustedes saben, toda mi mierda fue hackeada. Durante las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propios desnudos, me siento asquerosa, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", ha escrito.

"Me ha enviado múltiples fotos de desnudos de otras celebridades, no se detendrá conmigo o con ellos, simplemente seguirá. Por mucho tiempo, dejé que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez, y estoy harta de eso, lo estoy publicando porque es mi decisión", alegaba Thorne, quien asegura sentirse muy tranquila: "Ahora, puedo dormir esta noche mejor sabiendo que he recuperado mi poder".

Para concluir con el texto, Bella le envía un mensaje a su hacker:" No puedes controlar mi vida, nunca lo harás. Aquí están las fotos con las que me ha estado acosando, en otras palabras, aquí están mis pechos. Así que aquí te jodan, y las últimas 24 horas he estado llorando en lugar de celebrar la publicación de mi libro. La policía estará en tu casa dentro de poco, así que vigila. Maldito. Jódete si crees que tienes poder sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro", sentenciaba.