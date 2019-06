El príncipe Harry le mandaba mensajes a Jennifer Aniston tras verla desnuda

"Seré heredero por ti", le decía a la actriz de Friends el actual marido de Meghan Markle, a quien, como vemos le encantan las protagonistas de series famosas. Fue tras verla desnuda en la portada de GQ cuando se obsesionó.

Medios británicos afirman que el día del padre que se lecebra este fin de semana en el Reino Unidos, no será muy feliz para el menor de los hijos de Lady Di después de que se hayan filtrado sus mensajes más que románticos nada menos que a Jennifer Aniston, actriz con la que, según se desprende de las revelaciones que han salido a la luz, estaba "obsesionado".

Según el escritor estadounidense, Ian Halperin, el duque de Sussex estuvo "enamorado durante años" e incluso la llamó "princesa" después de que ella posara en la portada de la revista GQ en 2009.

Un nuevo libro y documental sobre la ex de Brad Pitt, afirma que Harry consiguió el número de teléfono de Jennifer y le envió un mensaje de texto. "Harry estuvo enamorado de Jen durante años. Y llegó a confesar a sus amigos más cercanos que ella era su "princesa". Incluso visitó Los Ángeles para acercarse a ella, afirma el autor del libro, Ian Halperin. "Le dijo a un íntimo que su actriz favorita y que tenia su número".

"Él le envió un mensaje de texto con emojis. Una fuente reveló que Jennifer era consciente de que Harry estaba enamorado, pero no la diferencia de edad no le agradaba". Harry es 15 años más joven. Un portavoz de la actriz ha negado lo publicado y ha afirmado que las noticias son falsas". El palacio de Buckingham no ha hecho comentario alguno al respecto.