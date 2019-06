Iago Aspas también se casó este 15 de junio pero el del Celta no puso noria en su boda

Menos mediática que la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos pro no menos entrañable fue la de Iago Aspas en el municipio pontevedrés de Poyo, donde el delantero del Celta y Jenni Rueda se dieron el 'sí, quiero' rodeados de sus seres queridos.

El futbolista de 32 años y su novia de toda la vida comparten con Sergio Ramos y Pilar el hecho de que ya tienen hijos, en el caso del gallego, son dos no tres: Thiago, el mayor tiene dos años, y su hermana Mia, 7 meses.

El compañero de selección de Ramos se casó en los jardines de la finca Camiño da Serpe de Pepe Vieira, en la parroquia de Raxó. No hubo noria pero sí una lluvia de fuegos artificiales, y dice uno de los asistentes que "con todos los respetos al chef Dani García", que dio de comer en la boda del central de camas y la presentadora, "la calidad y cantidad del género no se puede superar". El grupo vigués Broken Peach, especializados en bodas y banquetes, amenizó la tarde- noche y aseguran que no decepcionó.

la boda gallega también asistieron muchos invitados, la mitad que a la de Ramos y Rubio, aproximadamente, 200 invitados que han acudido a vivir esta cita. Muchos: compañeros de profesión del novio en el Celta o ex compañeros del Sevilla, u otros que ahora juegan en la Premier, como Gerard Deulofeu, han compartidfo en las redesd trocitos del evento, ya que no se les quitaron los móviles ni se les prohibió hacer fotografías. Nolito, Vicente Iborra, Ever Banega o Hugo Mallo disfrutaron del banquete, tal y como han expresado en distintas redes.

Jennifer, ataviada con un espectacular vestido blanco de tul y pedrería, con una tiara, hizo esperar al novio, que había llegado minutos antes al lugar de la ceremonia, visiblemente emocionado y llevando del brazo a su madre, que ejerció de madrina, según publica la prensa gallega.

Jennifer y Iago anunciaron su compromiso el pasado 21 de septiembre con un vídeo en el que el futbolista ponía el anillo a , que nola madre de sus hijos, que contestaba con un firme "sí, quiero". Ella estaba por entonces embarazada de 32 semanas, y solo un mes después nació Mía, que ahora tiene 7 meses. "La princesa ya está con nosotros. La mami y la niña están genial y deseando volver a casa con su hermanito", rezaba la nota de Aspas en sus cuentas de redes sociales tras el acontecimiento.