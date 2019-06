Pilar Rubio, Sergio Ramos y La Puta Suegra: última hora sobre la boda que paraliza España

Sergio Ramos y Pilar Rubio no olvidarán este sábado pero el futbolista y la presentadora además se han empleado a fondo para que sus 500 invitados tampoco lo olviden. La agencia que han contratado para que nos informe se llama La Puta Suegra, los mismos que se encargados de la boda de Pelayo Díaz y Andy McDougall.

Los privilegiados asistentes a la finca / Parque de Atracciones donde se celebra la fiesta podrán disfrutar de un imponente concierto de los AC/DC (el capricho más caro de Pilar), o de Marc Anthony, entre otros, aunque no de Alejandro Sanz, quien toca a la misma hora en el Wanda Metropilitano de Madrid, aunque no se descarta por su amistad con los novios, que se desplaza a última hora a a la capital andaluza. Dicen que el propio Sergio Ramos se arrancará a cantar... Pero como no solo de música se vive, habrá otras muchas sorpresas. Por ejemplo, los invitados podrán suspirar viendo Sevilla desde el cielo gracias a una noria brutal que se ha instalado en la finca, siempre y cuando no estén afectados de vértigo o hayan abusado de los manjares líquidos o sólidos que se servirán bajo la batuta sabia de Dani Martín, un chef andaluz cargado de estrellas Michelín y buen gusto.

A pocas horas del enlace nos llega una nota según la cual sabemos que empresa de comunicación que se encarga de informarnos de todo lo relacionado con la boda se llama La Puta Suegra.

Tanto los novios como los invitados accederán por la Puerta de San Cristóbal, y aunque no está previsto que haya posado oficial, el entorno de Sergio Ramos asegura que los novios posarán en la puerta cuando ya sean marido y mujer, o sea, una vez concluida la ceremonia religiosa.

Sobre las últimas horas de los protagonistas del día, hemos podido seguir los pasos de Pilar por sus intervenciones profesionales, en El Hormiguero, y por su posado en bañador este miércoles en el Parque Warner, donde estuvimos hablando con ella, muy divertida junto a Batman, y nos dijo que estaba tranquila.

Sergio, tras sus buenas intervenciones junto a La Roja, se desplzó el miércoles a Sevilla, donde celebró una cena con familiares y su núcleo duro de amigos más íntimos. Del traje de la novia, ella misma nos dijo habrá más de uno, pero el que llevará para dar el 'sí, quiero' en el altar lo tiene hace tiempo. Sí sabemos que la madrina (la madre de Ramos) vestirá de Vicky Martín Berrocal, que ha realizado modelos exclusivos tanto para ella como para la hermana del madridista.