Donald Trump llama a Carlos de Inglaterra "Príncipe de las Ballenas" y la red estalla

Donald Trump ha cometido un divertido gazapo en las redes sociales después de referirse a Carlos de Inglaterra como "Príncipe de las Ballenas" (Prince of Whales), en lugar de príncipe de Gales (prince of Wales). El error del presidente de Estados Unidos ha desatado los memes y las bromas en la red.

En el tuit, Trump escribía lo siguiente: "Me reúno y hablo con gobiernos extranjeros todos los días. Hace poco me reuní con la Reina de Inglaterra, el Príncipe de las ballenas, el Primer Ministro del Reino Unido, el Primer Ministro de Irlanda, el Presidente de Francia y el Presidente de Polonia. Hablamos de ¡todo!", dijo el político, que al darse cuenta de su gazapo, borró la publicación.

Sin embargo, sus palabras ya habían quedado guardadas en Twitter, que se ha convertido en un verdadero hervidero de bromas, imágenes graciosas y memes tras la curiosa equivocación.

(from Trump's memoir) ... I remember the day so well. The Prince of Whales and I. He rode Winston. I astride Folly May. A brief jaunt in the Channel, and then tea and snackies at the palace. #PrinceOfWhales pic.twitter.com/A3hfgvKjyF