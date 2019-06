La última "tontada" de Toni Cantó enciende las redes: "Vuelve al teatro, fracasado"

El actor y portavoz de Ciudadanos utilizó a Miguel Hernández para responder a Ximo Puig en las Cortes Valencianas y le ha caído la del pulpo en Twitter: "Has pasado de hacer el tontito en 7 Vidas a hacer de gilipollas en la vida real", le ha dicho un internauta.

"Miguel Hernández no hubiera podido publicar ahora porque no hubiera tenido ni una sola ayuda por hacerlo en castellano". Esta es la frase que ha incendiado las redes sociales en las últimas horas. La pronunció este jueves Toni Cantó, actor y portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas en respuesta a Ximo Puig.

Las reacciones han sido rápidas y de lo más variadas, desde la indignación a las burlas, y eso que no es la primera vez que Toni Cantó mete la pata: en febrero de 2013 se inventó las estadísticas de violencia de género ("¿Sabías que un tercio de las muertes por violencia doméstica en España son hombres?"); atribuyó una campaña de publicidad privada al ayuntamiento de Valencia y aseguró que le valenciano y el catalán no son la misma lengua, entre otros.

Ah!!! Pero no sabíais que el Toni cantó era un CATETO INÚTIL????

Toni Cantó, si no sabes de lo que hablas mejor que te calles. Miguel Hernández escribía en castellano, murió en una cárcel por ser un poeta, un soñador, querer un mundo más justo y ser él mismo. Gracias Sr. Baldoví por ser como otras tantas veces la voz de la coherencia.

Con una neurona y tantas collejas que le dieron ya no sabe discernir ficción de relidad,está muy perdido..???????? #ToniCantó #cantó #Valencia #MiguelHernandez #idiomas

Senyor Toni Cantó, una pregunta ingènua: Per què no es dedica vosté a cultivar cebes?, potser per a això sí que aprofita.