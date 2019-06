Pilar Rubio, horas antes de su boda: despedida de soltera con Batman y 25.000 euros

Quedan apenas dos días para la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio y han recibido ya muchos de los regalos pero uno de ellos es en realidad el pago por el trabajo de modelo de la de Torrejón de Ardoz: promocionar el parque Warner junto a Batman y contarnos cómo está a pocas horas de ser la señora de...

"Estoy pensando en quitarle el Batmóvil a Batman", bromeaba la actriz durante la sesión de fotos y el encuentro con la prensa en Warner Beach. "A ver si se despista un poco", escribe en su Instagram en tono divertido.

"Tanto Sergio como yo estamos bastante tranquilos porque como estamos tan ocupados y con tanto trabajo no nos da tiempo a pensar en la boda", nos dice Pilar Rubio horas antes de pasar por el altar para casarse con el padre de sus tres hijos. La actriz y presentadora confiesa que lucirá más de un vestido pero desvela que aún no ha escogido el peinado con el que completará el look con el que se va a casar.

La futura señora de Ramos dice que aunque sus hijos aún son muy pequeños, están "ilusionados y nerviosos por el papel que tienen que desempeñar en la boda de sus papás", ya que van a llevar las arras: "El otro día Sergio, el pequeño, me dijo: '¿Pero Mamá yo cómo lo tengo que hacer?' Y yo le expliqué lo de las arras y los anillos, pero él quiere hacerlo a su forma y ha estado practicando".

Pilar Rubio quiere que este sábado la boda sea una sorpresa para todos los invitados pero nos adelanta que será una fiesta dónde se complementarán los gustos de los novios: el rock y el flamenco.

Preguntada por la luna de miel, no quiere detallar el paraíso escogido para pasar los primeros días de casada junto al central de Camas y dice que están barajando más de un destino, aunque lo más probable es que se muevan por la zona de Asia.

Pilar Rubio nos ha dado la última hora sobre su boda con Sergio Ramos gracias a que este jueves acudió a la inauguración del parque temático Warner Beach, un bolo que adelantamos en primicia desde Informalia y por el que la presentadora se habría embolsado un buen regado de boda: unos 25.000 euros por un par de horas de trabajo, eso sí, posando en bañador y con pareo, mojándose los pies en las olas artificiales del parque y respondiendo preguntas de los periodistas. En capilla.