Bertrand Ndongo, el 'negro de Vox', ataca a Susanna Griso y llama "Echeminga" a Pablo Echenique

Bertrand Ndongo, popularmente conocido como el 'negro de Vox', ha cargado contra Pablo Echenique en las redes sociales, al tiempo que se quejaba del favoritismo de Susanna Griso hacia el político de Podemos.

"Ojo a las palabras de Echeminga sobre mi partido Vox y no se pierdan como le corta Susanna Griso, ya que ella no permite los "descalificativos ni insultos". En Vox nos da igual de todas formas, vinimos llorados de casa", decía Bertrand, que adjuntaba un vídeo en el que se puede ver a la presentadora de Espejo Público charlando primero con el de Vox y después con Echenique.

Ojo a las palabras de Echeminga sobre mi partido @vox_es y no se pierdan como le corta @susannagriso ya que elle no permite los "descalificativos ni insultos". En vox nos da igual de todas formas, VINIMOS LLORADOS DE CASA pic.twitter.com/j0xLiWVnL8 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) 13 de junio de 2019

En el documento, la periodista cortaba a Bertrand cuando este decía que "en este plató se critica todo el día a Vox y se insulta a Vox". Ante este ataque, Griso le decía: "No se insulta a nadie, no es verdad". En otro fragmento del vídeo, Echenique tacha a Vox de "fascistas, de gente violenta, que defiende un estado autoritario, que agrede a la gente y llevan una navaja en el bolsillo", sin ser interrumpido por Susanna, al menos a la vista de las imágenes. El documento termina con una frase de la propia presentadora: "No acepto insultos de ningún tipo a ninguna formación política".

