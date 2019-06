Pilar Rubio: "Las tonterías que tenía en la cabeza se me han quitando con el tiempo"

Pilar Rubio está muy tranquila aunque se casa este sábado en la catedral de Sevilla con Sergio Ramos padre de sus tres hijos y el hombre de su vida. Pero a pesar de la cercanía del evento que paralizará la capital andaluza, dice no hay nervios. Y es Pilar es una mujer muy zen.

Cuando esta novia de 41 años, que está más guapa y en mejor forma que nunca, habla, irradia paz: no es de extrañar porque vive un momento dulce, pleno de felicidad y estabilidad en todos los sentidos. De cerca, nada tiene que ver con la imagen frívola que algunos tienen de ella. Pilar, que comenzó la carrera de Económicas, aunque la terminó, se ha hecho empresaria porque no le basta trabajar en televisión y ser madre de tres niños. "He montado una tienda online, he visto que toda la ropa que saco en Instagram, las seguidoras me preguntan: 'Eso, ¿de dónde es? Y he pensado que a través de mi canal, puedan comprar la prenda que les gusta. Y claro no duermo", admite en una de sus últimas declaraciones antes de pasar por el altar.

Lea también: David y Victoria Beckham, entre los invitados a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Le preocupa trasmitir a sus hijos alegría, felicidad y valores: "Está bien que tú te encuentres en plena forma a nivel mental y físico. Me he vuelto más práctica. Y ahora, después de tener niños, me preocupo de las cosas que realmente tienen importancia", nos confiesa. Y esa cosas son "la educación de tus hijos, que estén sanos, que no les pase nada", aclara. "Los pájaros y tonterías que tenía en la cabeza se me han ido quitando con el tiempo, con la edad y la serenidad", nos explica. "Ahora no entro al trapo, antes me incendiaba con cualquier cosa, era como: 'voy a contar hasta diez' y digo: 'No tengo ganas de discutir", dice en tono muy zen.

Pilar cree a pocas horas de casarse que con la edad ha ganado seguridad en sí misma, y que ya no necesita probar o mostrar al mundo nada. "Sabes lo que eres, dónde estás y cómo controlar la situación", explica.

En casa, nos dice que Sergio cambia pañales y hace lo mismo que ella. "Es lo normal. Es lo que me han educado en casa cuando era pequeña. Lo mismo hacía mi hermano que hacía yo. De hecho, mi hermano decía a veces que yo no tenía ni idea de hacer ciertas cosas y que las hacía fatal", recuerda la presentadora "No se trata de ayudar, es colaborar todos en una casa", matiza. "Ahora soy la reina de mi casa, qué voy a hacer; estoy encantada", admite. Con los niños, recuerda que hubo un tiempo en el que "estaba desesperada, con ojeras, cambió de técnica y le funcionó. "Pero ya se van haciendo mayores y comen, incluso Alejandro, que tiene un año, come y duerme bien", revela.

Pilar y Sergio se ocupan personalmente de sus niños. Tienen una ayuda, por supuesto, pero al parecer sus hijos comían tan mal que decidió acostumbrarlos a que comieran lo mismo que sus padres, que son muy sanos. De hecho, comen por ejemplo brócoli deshidratado, según confiesa su propia madre. "Ahora les pongo los Beatles, música fácil para el oído", afirma Pilar, sin hacer referencia a la paliza que el Barcelona recibió en Liverpool, la ciudad del cuarteto.

Tanta felicidad no implica que no le queden ilusiones por cumplir. "Mi sueño nunca se ha cumplido. Uno de ellos era tocar la guitarra en una banda de rock e irme de gira", nos explica. "Lo veo difícil, ahora", nos reconoce.

Sobre cómo ve el futuro, afirma que es "precavida, ahorrativa, y consciente de las cosas", y confiesa que trata de "llevar una vida acorde a no saber lo que pasará en el futuro", admite. "Soy muy cauta", asegura.

"Lo que siempre está en mi armario son mis chupas de cuero", nos confiesa. "En mi nueva tienda My Shop List, lo que muestro es ropa versátil, que puedas ir a una reunión o puedas salir por la noche", nos dice. "A mi vida de banda sonora siempre le pongo rock&roll pero ahora más rock&roll años 50", desvela.

Sergio Ramos y Pilar Rubio contraen matrimonio este sábado en la Catedral de Sevilla y lo celebrarán con más de 400 invitados en la finca del futbolista. Para este especial día, los novios han impuesto una estricta normativa: nada de móviles, ni cámaras fotográficas, chaqué para ellos y colores prohibidos para ellas (ni blanco ni verde ni naranja ni rosa). Tampoco están invitados los niños a la fiesta, aunque sus tres hijos sí asistirán. Dudamos de que coman brócoli deshidratado este sábado.