Estalla la guerra entre Fran Rivera y Pantoja: "No creo que quisiera tanto a mi padre"

Fran Rivera contesta a las confesiones de Isabel Pantoja sobre Paquirri, en las que afirmaba que le amaba tanto que le prometió que permanecería viuda hasta el fin de sus días.

"Me da pena porque cuando ella lo necesita siempre saca a mi padre. No creo que lo quisiera tanto cuando no ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos", ha dicho el primogénito del fallecido Paquirri tras las comentadas revelaciones de Isabel Pantoja durante su encierro en Honduras.

"La convivencia era buena cuando estaba mi padre delante", afirma el hijo de Carmina Ordóñez, la primera mujer del diestro de Zahara de los Atunes. Cada vez que Isabel Pantoja habla de Paquirri se desata la polémica y las últimas declaraciones de la tonadillera recordando su historia de amor con Paquirri y la relación con los hijos que Rivera tuvo de su primer matrimonio no han sentado bien a estos. Fran Rivera vuelve a la carga justo después de que la cantante recordara emocionada desde Supervivientes cómo conoció al padre de su único hijo biológico, que calificó su relación con el diestro asesinado por el toro Avispado como "la historia de amor más bonita jamás conocida".

Pantoja expresa por primera vez el cariño que tenía a los hijos de Paquirri con Carmina, Fran y Cayetano Rivera, unas declaraciones que no han conseguido ablandar el corazón de Fran, que lleva años pidiendo a la tonadillera parte de la herencia de su padre, como son objetos de valor o relacionados con el toreo que consideran que no le pertenecen a la madre de Kiko Rivera.

"Siempre que lo necesita saca el nombre de mi padre y yo creo que ya lo ha usado bastante, que hable de otros amores que ha tenido... Pero bueno, está bien para el show", ha sentenciado Francisco desde el plató de Espejo Público, una expresión que no deja sitio para la tregua y que, muy al contrario, demuestra que Fran Rivera sigue en pie de guerra.

En cuanto a su infancia, que compartió con Pantoja en vida de su padre, Fran ha recordado que "la convivencia fue breve", para matizar que "solo era buena cuando estaba mi padre, cuando no estaba delante no nos trataba igual", confiesa el marido de Lourdes Montes. "Cuando murió mi padre se acabó la convivencia y cuando reclamamos a mi madre 'Oye, queremos las cosas de papá', ya nos tuvo que decir, 'Mira, es que Isabel no quiere daros nada", señala el diestro.

"Nunca lo he llegado a entender, la verdad", asegura Fran, que vuelve así a recordar que Isabel Pantoja aún tiene que darles objetos personales del fallecido Paquirri y que, según él, les pertenecían a Cayetano y a él en el reparto de la herencia.