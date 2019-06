Pilar Rubio se despide de la soltería presumiendo de tipazo en las redes

A tan sólo tres días de su boda con Sergio Ramos, Pilar Rubio ha presumido de cuerpazo en Instagram. Te mostramos las imágenes, algunas de ellas de alto voltaje.

La presentadora ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con una sesión fotográfica en la que aparece con distintos looks muy veraniegos y fresquitos. Los estilismos que viste pertenecen a su tienda de ropa, aunque muchos de sus seguidores no se han detenido a observar los looks de la también modelo, sino en el tipazo que tiene: "Guapa", "Elegante y hermosa", "A ti todo te queda bien, Pilar, me encanta", son solo algunos de los comentarios que ha recibido por parte de los usuarios de las redes sociales.

De esta forma, Pilar se despide de la soltería luciendo su espléndida figura, producto de la dieta equilibrada que sigue y el ejercicio diario que practica, según ella misma ha mostrado en Instagram en muchas ocasiones.

Sergio Ramos y Pilar Rubio contraerán matrimonio este sábado en la Catedral de Sevilla y lo celebrará con más de 400 invitados en la finca del futbolista. Para este especial día, los novios han impuesto una estricta normativa: nada de móviles, ni cámaras fotográficas, chaqué para ellos y colores prohibidos para ellas (ni blanco ni verde ni naranja ni rosa). Tampoco están invitados los niños a la fiesta, aunque sus tres hijos sí asistirán.