Ivanka Trump marca pezón en el Capitolio con una blusa semitransparente

Ivanka Trump ha subido la temperatura en Washington con un look que le ha llevado a la primera plana de los medios. Y es que la hija del presidente de Estados Unidos ha lucido una blusa semitransparente que dejaba a la luz sus pezones.

La empresaria de 37 años apostó por un atuendo muy veraniego, compuesto por una arriesgada blusa blanca, combinada con una falda plisada que cubría sus rodillas, que ya lució en octubre de 2018, y unos zapatos planos del mismo color que el resto de su estilismo. Ivanka completaba su look con un bolso grande, también blanco, y unas gafas de sol último modelo.

La hija de Donald Trump saludó con una sonrisa a los fotógrafos al salir de su casa de Washington antes de emprender rumbo al Capitolio, según contó en Twitter e Instagram: "Hoy hablaremos de la estrategia integral de Mujeres, Paz y Seguridad de la Administración", dijo. Jim Risch, senador de Idaho, agradeció su encuentro con ella en las redes sociales: "Gracias a Ivanka por su trabajo y por la discusión de hoy sobre el papel crucial de las mujeres para asegurar la paz y la seguridad internacionales", declaró junto a una imagen juntos.

Thank you to @IvankaTrump @SenCapito & @SenatorShaheen for your work on this effort & for today's discussion about women's crucial role in securing international peace & security. #WPS pic.twitter.com/mhB9aVBVwr