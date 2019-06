Mario Casas, pillado magreándose con otra actriz que no es Blanca Suárez

Mario Casas ha sido fotografiado muy entretenido con la actriz Milena Smith por las calles de Barcelona. ¿Le habrá sido infiel a Blanca Suárez? Te contamos lo que hay de verdad en esta nueva historia.

A raíz de las imágenes publicadas por la revista Cuore, parece que el actor podría haber traicionado a su novia. Pero que no cunda el pánico. Mario no le ha sido infiel a Blanca, ya que las instantáneas fueron tomadas durante el rodaje de No matarás, la nueva película que protagoniza Casas junto a Milena.

En las fotografías, ambos aparecen de lo más cariñosos, entre tragos y magreos por la Ciudad Condal. En un momento dado de la noche, Smith incluso se sube encima de Mario. A escasos metros, los cámaras graban la escena para la cinta, dirigida por David Victori, que llegará a los cines en 2020.

Así las cosas, la relación entre Blanca y Mario es tan sólida como el primer día y sigue cumpliendo etapas. Todo apunta a que este verano volverán a disfrutar de las vacaciones juntos en alguno de esos paradisíacos lugares que acostumbran. A buen seguro que compartirán algunos de sus momentos en las redes sociales. Aquí estaremos para contarlo.