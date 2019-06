Jorge Moragas, de asesor de Rajoy a jurado de Miss Filipinas

Jorge Moragas, antiguo jefe de Gabinete del Gobierno de Mariano Rajoy, sorprendió este fin de semana con su nueva faceta como jurado del certamen de belleza Miss Filipinas.

El ahora máximo responsable ahora de la embajada de España en Filipinas evaluó la belleza de las candidatas junto a los otros jueces del concurso. Entre ellos se encontraban estrellas del país como Daniel Padilla, actor y cantante; James Reid, bailarín y karateca; Nadine Lustre, cantante y modelo; o su compañero Giorgio Gugliemino, embajador italiano en Filipinas.

Ano kayang pinag uusapan ni DJ @imdanielpadilla ni H.E. Jorge Moragas-Ambassador of Spain to the Philippines#BbPilipinas2019 pic.twitter.com/KIRdzmPsRB