A vueltas con el caché de Rosalía: actuará en Córdoba por la mitad de lo que 'pedía' en Valladolid

Rosalía (25) actuará en Córdoba por menos de 300.000 euros, un caché muy inferior al que, según el alcalde de Valladolid, pedía la cantante para ir a su ciudad: "Quería 500.000 euros".

La cantante del momento actuará el próximo sábado 15 de junio en un concierto en la plaza de toros de Córdoba. El espectáculo estará enmarcado dentro de La Noche Blanca del Flamenco y las entradas serán gratuitas para todo el que desee disfrutar del Malamente de la catalana. Según El Plural, la cantante cobrará casi 300.000 euros por esta actuación, 200.000 menos de lo que, según Óscar Puente, alcalde de Valladolid, le pidió a él por actuar en su ciudad.

Lea también - Rosalía, a estudio: analizan la evolución de su popularidad y bate récords

En marzo, el alcalde le dijo a un ciudadano vallisoletano mediante su cuenta de Twitter que no habían llegado a un acuerdo con Rosalía por su elevado caché, que cifraba en medio millón de euros. La artista catalana salió al paso negando dichas afirmaciones: "Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho está lejos de ser verdad".

Lea también - El misterioso tatuaje de Rosalía: ¿un pene, una zapatilla o un liguero?

Por su parte, Óscar Puente quiso tener la última palabra: "No decimos que el caché de Rosalía sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo".