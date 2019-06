El calvario de la mujer que acusa a Neymar de violación: "Me acosan y han entrado a robar en casa"

Najila Trindade, la mujer que acusa a Neymar de violación, ha desvelado que está pasando por un auténtico infierno desde que el futbolista brasileño desvelo su identidad.

La modelo ha hablado para el programa Domingo Espectacular y ha expresado su tristeza por los últimos acontecimientos: "Creo que ahora no es buen momento para seguir hablando y exponiéndome. Necesito recuperarme, no estoy bien. Tengo ataques de pánico, no consigo cuidar de mi hijo, no duermo, no como y he perdido 10 kilos en la última semana", comenzaba diciendo en el espacio del canal TV Record.

La situación es tan complicada que Najila incluso ha denunciado haber sufrido un robo en su propia casa: "Vengo sufriendo más crímenes, me persiguen a mí y a mi familia, han entrado en mi apartamento, me han robado cosas de valor, el portátil de mi hijo, me están calumniando, inventando cosas sobre mí...", declaraba entre lágrimas.

La joven ha confesado que se arrepiente de haber activado en enero su perfil de Instagram. De saber lo que ocurriría, nunca hubiera regresado a las redes sociales: "Si nunca hubiera reactivado mi perfil de Instagram, si lo hubiera tenido cerrado y desactivado desde enero, mi vida estaría en paz ahora", sentenciaba.

Los problemas se acumulan para Najila. Al tormento que sufre se le suma el hecho de que se ha quedado sin un nuevo abogado. El letrado ha dimitido después de que ella le acusara de haber planeado el robo en su apartamento y la desaparición de la tablet donde guardaba un supuesto segundo vídeo con Neymar. Hay que recordar que hace unos días ya la dejó otro de sus abogados, quien consideró que Trindade mintió en su relato de acusación.

