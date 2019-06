Rihanna posa más sexy que nunca y anuncia que quiere ser madre

Rihanna (30) ha roto su norma no escrita de no hablar de su vida privada y ha protagonizado un reportaje en la revista Interview en el que posa más sexy que nunca y confiesa que quiere ser madre.

Ver esta publicación en Instagram @interviewmag Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 10 Jun, 2019 a las 6:21 PDT

Con este atrevido vestido de leopardo, la artista de Barbados lanzaba su deseo: "Tener un hijo es lo que más deseo en el mundo", ha dicho la cantante, quien mantiene una relación desde 2017 con el multimillonario saudí Hassan Jameel. Rihanna también ha hablado sobre su romance con él: "De la misma forma que nutro a mi negocio, también necesito nutrir esta relación. Paro las cosas durante dos o tres días para ello. Ahora, en mi calendario tenemos una de esas 'P' de mala fama, que significa 'días personales'. Esto es algo nuevo", le contaba a Sarah Paulson, su compañera en la película Ocean Eight's y que hacía las veces de entrevistadora.

Asimismo, Rihanna ha repasado el cambio que ha experimentado en sus últimos años: "Ha sido en el último par de años cuando me empecé a darme cuenta de que necesitas sacar tiempo para ti mismo porque tu salud mental depende de ello", decía y agregaba: "Si no eres feliz, no vas a ser feliz haciendo las cosas que amas hacer. Parecería un trabajo rutinario más. Nunca quiero trabajar para sentirme como que estoy haciendo tareas rutinarias. Mi carrera es mi propósito y nunca debería sentir que es algo diferente a un lugar en el que soy feliz".

