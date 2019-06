La casa asaltada de Morata y Alice Campello, a la venta por 4 millones de euros

El futbolista Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello, todavía se recuperan del susto vivido este fin de semana, cuando unos encapuchados entraron armados en su casa con la italiana y sus dos hijos, de 11 meses, en el interior. Ahora la dejarán para disfrutar de las vacaciones lejos de Madrid y puede que ya no vuelvan, pues viven allí de alquiler y la casa está a la venta por 4 millones de euros.

Tras los últimos acontecimientos es posible que el propietario del inmueble lo tenga complicado para vender y hasta podría bajar el precio de la casa para hacerla más atractiva, pues según Europa Press ahora cuesta 4 millones de euros. El domicilio se encuentra en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, pero ni si quiera los sofisticados sistemas de seguridad de la casa impidieron que unos encapuchados entraran a robar este sábado.

Álvaro Morata se encontraba en las islas Feroe con la Selección Española pero su mujer, Alice Campello, y sus mellizos, de 11 meses, estaban en el interior. Los ladrones iban armados pero, afortunadamente, sólo tienen que lamentar pérdidas materiales, pues sustrajeron joyas y otros enseres personales. "Esta es una de esas cosas que te hace darte cuenta de cuánto vale el amor y la vida. Saber que tienes a tus hijos en casa y pensar que pueden tocarlos o hacerles algo es realmente un sentimiento inexplicable. Creo que tendré miedo mucho tiempo", dijo ella este lunes.

Por su parte, Morata ha explicado que "son cosas que pasan, son personas que están preparadas para hacer esto, sí es verdad que no se lo deseo a nadie que entren con su familia en casa. Pero ya está, no puedo hacer nada más, todo lo que se hayan podido llevar es secundario cuando está la salud de por medio. Se acabó, capítulo cerrado y espero que no lo hagan más".