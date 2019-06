Los talismanes de Rafa Nadal y Xisca Perelló están en sus muñecas: sus relojes suman un millón de euros

Rafa Nadal destaca por ser un deportista extremadamente supersticioso. Nada es casual en él, ni su ropa ni los complementos que elige en su camino hacia el éxito. Todo está pensado al milímetro. También su reloj, un Richard Mille RM 27-02 Tourbillon que está valorado en 799.000 euros.

Lea también - Rafa Nadal gana Roland Garros pero pierde pelo de nuevo tras haberse injertado cabello

Se trata de un verdadero amuleto para Rafa, que luce el reloj en su muñeca desde hace nueve años. La carísima pieza está inspirada en la bandera española, con esfera y correa en colores amarillo y rojo. Es ligero, resistente a cualquier golpe y forma parte de una edición limitada de la que tan solo salieron 50 unidades al mercado.

El 12 veces campeón de Roland Garros nunca había llevado reloj, pero el propio dueño de la firma le convenció: "No solía llevar reloj y ni siquiera había pensado en usar uno, pero cuando Richard me propuso hacer un reloj ligero, cómodo y resistente, me interesé en su propuesta", confesó el tenista. El rey Juan Carlos también le aconsejó que se lo pusiera.

Pero Rafa no es el único que luce un reloj de dicha marca. Su prometida, Xisca Perelló, también apuesta desde hace años por la firma, como se aprecia en las imágenes tomadas de ella en los últimos años. En muchas de las instantáneas, la joven aparece animando a su novio y, en su muñeca, lleva la carísima pieza, compuesta de una corona de oro de 18K, repleta de diamantes y con una esfera adornada con una placa perlada. El reloj tiene un precio de 150.000 euros.

Así las cosas, los dos relojes de Rafa y Xisca rozan el millón de euros, una cifra que bien valen los 18 títulos de Grand Slam que el tenista ha logrado, muchos de ellos con su relojes-amuletos en los brazos.