Kiko Rivera presume de su nuevo cochazo y genera una guerra en la red

Kiko Rivera ha posado con su nuevo coche en las redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja se ha comprado un Mercedes Benz Clase A y parece que esta compra no ha sentado bien a muchos de sus haters, que le han atacado en Instagram.

El DJ ha compartido su adquisición con sus más de 659.000 seguidores: "Feliz con mi nuevo Mercedes Benz", decía el ex concursante de GH Dúo, que aparecía junto al vehículo, cuyo precio varía entre los 26.000 y los 45.000 euros, en base a los extras que lleve y a la carrocería.

Tras mostrar su nuevo bólido, Kiko ha recibido multitud de críticas por parte de sus detractores: "Pero si tú eras el que no tenía dinero. Qué bien se os da dar pena a la gente", "¡qué vergüenza! Y pensar que lo pagamos todos por ver el programa, incluida yo", "Otra adquisición... Por tanto hablar de tu familia, porque trabajar poco" o "¡Qué inteligencia! ¿Prefiere un coche antes que una casa para su familia?", le decían.

Los ataques han provocado la reacción de Kiko, que ha respondido a sus haters: "Simplemente a quien no le mole que no mire.... Buenos días a todos esos que no tenéis nada mejor que hacer... A los demás, os quiero a rabiar", declaraba el DJ, que recibía el apoyo de sus fans: "¡Al que le pique, que se rasque! ¡Con salud!" u "¡Ole tú y tu Mercedes! ¡Qué mala es la envidia!", animaban al hijo de la tonadillera.