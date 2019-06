Letizia empuja al rey Juan Carlos en el Valle de los Caídos: la última y polémica portada de Mongolia

Letizia empuja a su suegro, el rey Juan Carlos, en el Valle de los Caídos para enterrarle vivo junto a Franco en su tumba: "Venga Paco, deja sitio para Juancar", grita la reina con una sonrisa".

"Con la suspensión de la exhumación de Franco por parte del Supremo, Juancar se ha quedado sin sitio para reposar. Ya que los dos han sido, siempre según el Supremo, Jefes de Estado ¿qué mejor que se alternen en la okupación del Valle de los Caídos? Parece que Juan Carlos solo le ha puesto una pega: que solamente haya monjes, con la cantidad de monjas que hay", dice la revista satírica Mongolia en su última portada, en la que regresan a la provocación contra la Familia Real, un sistema que dio a la editorial catalana RBA, empresa que publica entre otros títulos Lecturas, El Mueble o Cosas de Casa

Las redes sociales se han hecho eco de esta polémica portada y han aplaudido, una vez más, el atrevimiento de la revista Mongolia.

Me habéis alegrado el Domingo, no he ido a misa y me hacia falta algo con sustancia. Gracias!!! Ja ja ja ja ja... ;-)