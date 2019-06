Bertín Osborne habla de un hijo secreto: "Me encantaría que saliera"

El cantante Bertín Osborne ha bromeado sobre la posibilidad de tener un hijo secreto y ha quedado claro que la idea no le disgusta en absoluto: "Siempre me he preguntado cómo no me ha salido un hijo secreto. Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar?".

Rafael Ruiz (Los del Río), Julio Iglesias, el rey Juan Carlos... Los hijos secretos están de moda y Bertín Osborne no querría ser menos. El cantante ha dicho entre risas que le encantaría tener uno: "Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas", le ha dicho a Toñi Moreno.

Lea también: El gran miedo de Bertín Osborne con su hijo Kike tras pasar varias veces por el quirófano

A sus 64 años, el artista tiene cinco hijos: Claudia, Eugenia y Alejandra, fruto de su relación con Alejandra Domecq; y Carlos y Kike, de su matrimonio con Fabiola Martínez, con la que este año cumple su décimo aniversario de bodas. El matrimonio está volcado en Kike, que nació con una lesión cerebral: "Le han operado a vida o muerte cuatro o cinco veces", dijo él hace unas semanas. "Yo antes de tener a mi hijo Kike era un despreocupado, un vividor y tenía una escala de valores que era mentira; pero Kike ha organizado mi vida".