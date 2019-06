Paz Padilla se puso pecho para poder hacer topless: "Me operé por un hombre"

La presentadora reconoce que se arrepiente de haber pasado por quirófano por un tema meramente estético, al mismo tiempo que ha destapado el calvario que tuvo que pasar para poder lucir un topless potente.

Paz Padilla lanza un mensaje que ella considera importante. Sus palabras van acompañadas de una confesión que hasta ahora había mantenido en secreto. La gaditana destapa uno de los momentos más traumáticos de su vida, y tiene que ver con su paso por quirófano para operarse el pecho. "Yo solo tengo una operación de estética, siempre lo he dicho, me he operado los pechos, y me arrepiento", ha dicho.

Lea también: Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, enamorada de un influencer

"No se lo recomiendo a nadie", cuenta, al mismo tiempo que revela algo que hasta ahora había mantenido oculto. "Yo me tuve que operar dos veces. Estaba en Sálvame y me fui corriendo a Urgencias y me tuvieron que operar otra vez, no lo sabe nadie, nadie se enteró", admite la presentadora.

"Me operé por un hombre, por el padre de mi hija. Yo le di el pecho a mi hija, se me quedaron como dos calcetines y lo hice por él", desvela Paz Padilla abriendo su corazón, a lo que añade: "Cada una tiene que querer su cuerpo, ya está bien de que los hombres y los demás decidan qué es bello y qué no, ¡pues no! Hay que quererse y aceptarse con o sin pecho".

La presentadora ahora se arrepiente de haberse sometido a esta operación estética y haber acabado pasando por un quirófano cuando ella nunca había sentido esa necesidad. "Yo nunca he sido insegura y no me importa lo que opine la gente", dice años después de haberlo hecho para tener un pecho que poder lucir en topless.