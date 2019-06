Pablo Iglesias elude felicitar a Rafa Nadal por su triunfo en Roland Garros

Pablo Iglesias no ha felicitado a Rafael Nadal por su duodécimo Roland Garrós. No es la primera vez que el líder de Podemos hace un "desplante" al tenista.

Iglesias, a diferencia de otros líderes y representantes políticos e institucionales, ha mantenido el silencio con respecto a la victoria del tenista en sus redes sociales. Nadal ha agrandado su palmarés y ha conseguido un mérito hasta ahora no alcanzado por ninguno otro tenista en el mundo, un hecho que parece no haber no haber sido merecedor dehalago ni gesto de apoyo para el podemita.

No es la primera vez que Iglesias niega la felicitación a Rafa Nadal. Ya lo hizo el año pasado cuando el mallorquín ganó su décimo primer Roland Garros. Quienes sí han felicitado una vez más al deportista han sido el resto de líderes políticos: Pedro Sánchez, Pablo Casado o Albert Rivera, además de la Casa Real, y medio mundo.

Un imbatible @RafaelNadal sigue haciendo historia y agranda su palmarés en la tierra batida de París con el duodécimo #RolandGarros ???? ???? ???????? ¡Felicidades, crack!#RG19 pic.twitter.com/zDuCBKBdxC — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de junio de 2019

Rafa Nadal agranda aún más su leyenda y se proclama campeón de #RolandGarros por duodécima vez. Una gesta impresionante, auténtica historia del deporte. Somos muy afortunados de vivirla y disfrutarla. ¡Enhorabuena y gracias por tanto, @RafaelNadal! ???????????????????? pic.twitter.com/cngtpYhfuP — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 de junio de 2019

La Casa Real también se ha sumado a la felicitación. La institución ha mostrado de nuevo su apoyo a Rafa, con el que mantienen una estrecha relación.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahora...... ¡¡¡¡¡DOCE!!!!!! ¡¡¡¡Rafa, leyenda eterna del tenis!!!!

No hay otro como tú. @RafaelNadal

No hay otro como tú. @RafaelNadal — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 9 de junio de 2019

Pablo Iglesias ha publicado varios tuits desde la victoria del tenista, pero todos haciendo referencia a cuestiones políticas.