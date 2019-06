Ágatha Ruiz de la Prada lanza un dardo a Letizia: "Nunca he visto a sus niñas bien vestidas"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha regresado a España tras presentar su última colección en Miami y ha concedido una entrevista sin pelos en la lengua. Ha hablado de su ex, de Ana Botella y hasta de Letizia, que este fin de semana renovó el armario de Leonor y Sofía en Mango: "Desde que nacieron las niñas hasta hoy nunca las he visto bien vestidas. Yo les pondría cualquiera de mis trajes".

Y no ha hablado sólo de realeza. La ex de Pedro J. Ramírez, que tenía mucha relación con la clase política gracias a su entonces marido, ha asegurado en Telemadrid que Ana Botella le tenía manía: "Creo que tenía algo en mi contra, quitó mi árbol iluminado en la Puerta del Sol de Madrid y puso uno horrible", ha dicho. "Carmena se ha portado mucho mejor conmigo, me ha hecho madrina de los voluntarios de Madrid".

Ágatha, que aún tiene el pie escayolado tras sufrir un incidente en moto, también ha hablado de su relación sentimental con Luis Miguel Rodríguez, El Chatarrero: "Mucho más elegante Luismi que mi anterior pareja. La gente de campo es mucho más elegante, hay pocas veces que uno de campo sea hortera", ha explicado. "Me gustó Luismi porque le gustaban las mujeres. Me hace hasta gracia siempre y cuando no pase de ahí".

La diseñadora y el empresario llevan juntos casi dos años y han logrado superar alguna crisis. A pesar de todo, pasar por el altar no está en sus planes: "No me hace ninguna ilusión, la verdad. Solo me haría ilusión por los trajes, hay tantos trajes de novia que he soñado, que he querido hacer y que nadie se ha atrevido a ponerse...".