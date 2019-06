Kylie Jenner, muy criticada por organizar una fiesta de disfraces con 'El cuento de la criada'

La modelo Kylie Jenner ha desatado multitud de críticas en las redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece disfrazada como las protagonistas de El cuento de la criada: "Perturbador" o "Insultante", han dicho.

La empresaria y sus amigas utilizaron las túnicas rojas con la cofia blanca este fin de semana durante una fiesta de disfraces que la propia Kylie le organizó a Anastasia Karanikolaou por su 22 cumpleaños y en la que también se encontraba Sofia Ritchie. Además de presumir de disfraz, acompañaron la decoración con algunas de las famosas frases de la serie adaptadas a las circunstancias, "Tequila bajo su mirada" o "Alabado sea Vodka", y el personal que les servía iba también disfrazados como los diferentes grupos sociales de la ficción.

El cuento de la criada es una serie de HBO basada en el libro homónimo que ha causado sensación en los últimos dos años. Presenta una futura sociedad en la que las mujeres son esclavizadas, torturadas y violadas con un único fin: la procreación. Sus hijos son entregados a los estamentos más altos, que han quedado infértiles.

Las redes han estallado contra Kylie Jenner y sus amigas al considerar que la temática de esta ficción no se presta a la trivialización ni la diversión. Califican a las chicas de "faltas de conciencia". Las críticas han sido implacables: "Perturbador", "Insultante", "El privilegio y la ignorancia resultan asquerosos", "¿Quién va a decirle que su fiesta está literalmente celebrando la esclavitud femenina con razón a su reproducción biológica?" o "¿Alguien quiere decirle que las criadas son literalmente violadas, despojadas de su libertad y tratadas como ganado?"...

Kylie Jenner haciendo una fiesta temática de The Handmaid's Tale es darle una patada a todas las Mujeres luchando. Pinché niñita privilegiada que no entiende que en esa serie las Mujeres NO VALEN. A las Maids Las violan cada mes. Las esposas no tienen opinión. What the fuck!