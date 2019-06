Kim Kardashian prescinde de la ropa interior por la calle y los paparazzi alucinan

Las chanclas transparentes de Yeezy, marca del rapero Kaney West, y un bolsito caja en color bronce eran lo de menos.

Kim Kardashian no pasa desapercibida en sus paseos por las calles de Los Ángeles con este estilismo color carne que lleva al límite ajustándose un top con dos o tres tallas menos d elo que le corresponde por el tamaño de su cuerpo.

Acompañada por su hermana Khloé Kardashian, presume de curvas con este pantalón y su top metalizado de cuello halter. Para colmo, como firme seguidora de la tendencia braless, o sea, que no usa sujetador, provoca que los pezones se marquen, una cuestión que no ha pasado desapercibida para nadie que la viera, y mucho menos para los paparazzi que la perseguían como si no hubiera un mañana. en los protagonistas del conjunto.