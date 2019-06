La espontánea de la final de Champions: "Algunos jugadores del Liverpool quisieron ligar conmigo"

Kinsey Wolanski, la espontánea que saltó al terreno de juego del Metropolitano durante la final de Champions, ha desvelado que algunos jugadores del Liverpool intentaron ligar con ella después del partido.

"No voy a dar nombres, pero tras la final un par de jugadores del Liverpool me mandaron mensajes privados para ligar conmigo, aunque no les respondí... ya tengo novio", ha contado la joven, que mantiene una relación con el youtuber Vitaly Zdorovetskiy. De hecho, cuando irrumpió en el césped del estadio del Atleti, llevaba una prenda que publicitaba la página web de contenido porno de su chico.

Dicha publicidad le ha generado a Vitaly un impacto económico de 3,5 millones de euros. Y a ella, multiplicar el número de seguidores de Instagram hasta alcanzar los 2,9 millones de fans. Por ello, ya planea nuevos escándalos: "Tengo planeado volver a hacer más 'streaking' (invadir los eventos deportivos desnuda o semidesnuda) para elevar la cotización de mi perfil", ha asegurado Kinsey, cuya cuenta de la red social fue hackeada durante unos días.

Lea también - Hackean a la explosiva espontánea de la final de Champions: sus fotos más hot, en peligro

"Para cuando tenga 30 años tengo planeado ganar tanto dinero como para retirarme... y mi 'streaking' en la Final de la Champions me ayudará a lograrlo", ha comentado orgullosa Kinsey, que ha publicado un vídeo con su novio en Youtube mostrando cómo prepararon el salto al césped del Metropolitano.