Las '50 sombras' de Federico Jiménez Losantos: "A los hombres nos gustan gordas, macizas"

Federico Jiménez Losantos confiesa cómo le gustan las mujeres en una entrevista a corazón abierto en la que habla sobre sexo y sorprende al reconocer que ha recibido "muchas proposiciones sexuales de gays importantes", pero siempre ha dicho "no".

El locutor de Es Radio explica lo que, para él, es el amor y el sexo: "El sexo es lo que nos protege del amor. Porque te das cuenta de que al final el sexo puede ser una cosa episódica, deportiva, cariñosa, caritativa, excitante, aburrida, sorprendente, tal. Pero el amor es una cosa trágica. Y en las relaciones entre los sexos (con el sexo que te atraiga) el amor es lo trágico, lo definitivo. El sexo es pasajero, es agradable, normalmente lo trágico es el amor", declara a El Español.

El periodista cree que el amor tiene que ver "muchísimo" con la admiración en el caso de las mujeres. En el de los hombres, no lo tiene tan claro: "Depende del tipo de mujer que les atraiga. A los que le gusta una mujer dominante, todo, todo.Una mujer de uniforme, en general, es irresistible. Pero no es lo mismo un uniforme de la legión que de enfermera. Bien. En el caso de las mujeres la idea de 'poder' está profundamente anclada en la medida en la que el poder protege a la prole. Se buscan esos fundamentos ancestrales. Los biotipos sexuales no cambian. La mujer necesita a un macho, aunque sea malo; de hecho, si es malo es probable que sobreviva y que proteja a su familia. El bueno suele ser héroe y fallece".

Federico continua con su explicación, tratando de justificar sus palabras: "Las mujeres mucho de tal, pero las fantasías son las fantasías. El otro día, en el único momento de lucidez política que yo le he visto, decía Clara Serra que sólo faltaba que encima les prohibieran las fantasías masoquistas, a las mujeres".

En lo que se refiere a los gustos de los hombres, Federico no duda: "Al final resulta que a los hombres nos gustan gordas, o, por lo menos, macizas", dice y explica: "Una madre siempre se ve como algo lleno, algo macizo. Uno busca otra madre. Hay una fantasía asociada a una idea redonda, mullida, atractiva, cálida, etc. Las mujeres, en cambio, buscan algo recto, serio, de fiar, alguien con quien poder abandonarse y saber que si se hacen pedazos, serán recogidos. En el hombre hay una fantasía de comodidad y en la mujer de seguridad", cuenta.

En su charla con el medio, Jiménez Losantos reconoce que ha recibido muchas proposiciones indecentes: "He tenido muchos amigos homosexuales, y muchas proposiciones. Bueno, muchas ¡Bastantes! Importantes. De homosexuales importantes. Pero no. En la época mucha gente probaba, pero yo sólo he probado lo que me gustaba. Siempre. Nunca me han gustado los hombres para acostarme con ellos. Pero siempre he tenido muy buena relación", asegura.

Además, el periodista admite estar encantado con los piropos que recibe: "Pues hombre, a mí depende, cuando me los dicen, me gustan. Lo que más me dicen últimamente es 'está usted mucho más guapo al natural que en las fotos o tal'. Y siempre digo lo mismo: 'Imagínese que fuera al revés. Y luego hay un momento fantástico donde me dicen: Ayyyy. Las mujeres mayores, como pierden ya por completo el pudor, se creen fuera del mercado y te dicen cosas realmente tremendas. Pero lo más descarado que te dicen es este sonido: Ayyyy".

"Te achucho, te devoro, te como. 'Mmmmmm'. Eso me hace muchísima gracia. Hombre, si eso se lo dicen a una joven entiendo que se moleste. Pero yo que ya soy mayor, y me lo dice una señora, y no hay una voluntad más que de manifestación de lo que podía haber sido 'Lo que yo te hubiera hecho' '¡Me pilla usted con 20 años !', me dicen", recuerda entre risas Federico.

El locutor de radio, asimismo, confiesa tener "inseguridades" en el campo sexual, "como todos los hombres", deja claro que "nunca jamás" ha mandado desnudos en las redes y sentencia que "el feminismo actual está haciendo mucho daño a las mujeres".