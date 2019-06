Juan Carlos I, delicado de salud y despojado de su Secretaría

Juan Carlos I, el hombre que trajo la democracia a España, se enfrenta a uno de los momentos con más carga emocional de su existencia. El último escabel de su trono de Rey emérito ha desaparecido. La Secretaría que se creó con motivo de su abdicación ha sido eliminada por Decreto Ley.

Fue en el consejo de ministros del viernes cuando se dio a conocer la noticia: "Dado que su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha decidido dejar de realizar funciones institucionales, desaparece el objeto por el que se creó esta unidad" ha explicado al Ejecutivo.

No es la primera vez en la historia de España en la que nos encontramos el caso de que existan dos Reyes, uno retirado y otro en activo. Fue precisamente el primer Borbón que reinó en España quien decidió retirarse por motivos de salud al Palacio de la Granja. Era Felipe V, tocayo del actual Rey. Lo malo es que su sucesor, Luis I, falleció, y tuvo que volver a ponerse al mando de la corona.

Si Felipe VI faltase, dada la situación actual, Letizia sería la regente

¿Qué ocurriría si Felipe VI falleciera? Dios no lo quiera. Ni la Constitución ni la situación actual, ni tampoco la edad hacen pensar que Juan Carlos I pudiera volver a tomar el mando. Leonor, menor de edad, heredaría el trono, y sería Letizia, según expertos consultados, la regente. Sería ella quien ejercería las funciones constitucionales reservadas al monarca.

Don Juan Carlos I también está delicado. El cáncer de piel que padece , descrito como basocelular, no es el único de sus males, han revelado fuentes solventes a Informalia.

No es el mejor momento para que algunos políticos como Julio Anguita desprestigien al hombre que trajo la democracia a España con frases como "Es un pícaro que podría cantar y le han buscado la salida de hacerle inviolable". También ha hecho mucho por nuestro país. Pocas personas hay en el mundo que hayan acumulado tantos contactos como él a los más altos niveles.

Ha sido un embajador de primera, un conseguidor fabuloso con la mejor agenda del mundo, comparable a la que tuvo Henry Kissinger. Si en algún momento se llevaba uno o dos dólares por cada barril de petróleo que se compraba a Arabia Saudí es porque Franco se lo autorizó.

Sus contactos en el mundo árabe han permitido a España nadar y guardar la ropa en situaciones muy difíciles. Su red de amistades, entre las que figuraban algunas de las personas más poderosas del mundo, han facilitado la expansión económica de muchas empresas de nuestro país. No parece justo que haya tenido que salir por la puerta de atrás. No ha habido un gran homenaje a su figura, aparte de la última corrida de toros a la que asistió, en la que no estaban ni Felipe VI ni la reina Letizia.

Es Elena quien se está volcando con su padre. El Rey, por parecerse mucho a su hija, chocaba mucho con ella. Antes procuraban dosificar y espaciar sus encuentros . Ya no es así. Juan Carlos I ha encontrado en el amor y el cariño de su hija mayor el mejor báculo para su vejez.

También tiene trato con Cristina, "su hija preferida", según afirma un financiero que conoce al Rey. A Elena no le importa ser la segundona pese a haber nacido primogénita. Tiene un gran corazón y adora a su padre y a su hermana, que está muy al tanto de la salud del Rey Emérito. Una de las imágenes que más han conmovido a la hija del Rey ha sido la del monarca en las gradas junto a su madre y Claire Liebaert animando a Pablo Urdangarin en un partido de futbol celebrado en Alemania.

El Rey, cuentan, está también muy afectado por los problemas de salud de sus dos hermanas. Su hermana Pilar sufre cáncer de colon, y la Infanta Margarita una dolencia neurológica. Su retiro definitivo de la vida pública puede servirle no solo para cuidar su maltrecha salud, sino también para permitir tomar distancia con su figura, que solo podrá ser analizada con plena justicia por los historiadores dentro de muchos años.

Incluso sobrellevó situaciones de grave peligro con gran valor, como cuando tuvo que caminar junto al armón que transportaba los restos mortales de Carrero Blanco tras el atentado de ETA que acabó con su vida.

Leer también:El rey Juan Carlos visitará a Iñaki Urdangarin en la cárcel a petición de la infanta Cristina

Él también era un posible objetivo prioritario de la banda terrorista en aquel momento. Hace falta muchos reaños para hacer aquello. Se ganó el puesto, con la Reina Sofía , viajando por toda España, estrechando muchas manos y tomando el pulso a su pueblo a pie de calle. Siempre ha demostrado cintura, habilidad para resolver problemas, cercanía y un espontaneidad borbónica que dio grandes momentos como el "¿Por qué no te callas a Chávez? que dio lugar a politonos, memes y trascendió hasta en los países anglófonos.

No todos los momentos que han vivido han sido fáciles. Pese a su limitado papel institucional, propio de las monaquías constitucionales, ha sido, junto con Fernando VII, el Borbón cuyas decisiones han tenido una mayor influencia en la historia de España. Y para sus hijos, indudablemente ha sido un buen padre