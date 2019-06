La verdadera historia de Neymar y Najila Trindade en diez claves: sin condones no hay paraíso

Cruzó Najila Trindade el Atlántico con la emoción a flor de piel. Después de meses de negociaciones (intercambio de correos electrónicos y guasaps) con su compatriota Neymar, iba a cumplir un sueño: acostarse con el futbolista más caro del mundo.

Imaginó, tal vez, la escena en un céntrico hotel de París: el encuentro con el crack, el cruce de miradas, las llamaradas del momento, acaso una cena romántica (que no hubo) o tal vez el primer beso en una confortable habitación, después de un encendido intercambio de palabras incandescentes, para de inmediato proceder con las primeras caricias hasta la desnudez total

Pero hubo más que palabras. La cita patinó desde los primeros ardores, que describiría María del Carmen Rodríguez del Álamo, alias Megan Maxwell, hasta desembocar en el sexo ¿duro? de Erika Leonard Mitchell, más conocida por E. L. James y sus agotadoras 50 sombras de Grey. Por lo que dice la modelo brasileña, su paisano había empinado el codo y sin apenas preámbulos el deportista se transformó en Marqués de Sade.

Fue el 15 de mayo y la novela, con capítulos aún por escribir, podría titularse Neymar, el hombre que pegaba a las mujeres, o La venganza de la modelo amenazada, o, sencillamente, Neymar, el amor se hace, aunque la trama está muy lejos de la película de Paco de León. En diez pasos, podría resumirse lo acontecido hasta el momento, con exteriores e interiores en la Ciudad de la Luz y la vorágine de medios en las pobladas comisarías de Río de Janeiro, donde el jugador declaró por, presuntamente, delinquir en Brasil, desde donde extendió desde sus redes sociales al mundo entero su affaire con Najila.

Sobre la supuesta agresión de Neymar, juzguen ustedes mismos ???? pic.twitter.com/xTZOZm3bWF — Timon Blanco (@BlancoTimon) 6 de junio de 2019

Porque precisamente en su país es delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes o vídeos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento expreso de la víctima, con una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel. Y se añade que el tiempo de reclusión puede aumentar en caso de que la persona lo haya hecho por venganza o humillación, tras haber mantenido una relación sexual. No son carambolas, son hechos, más o menos éstos:

1.- CITA EN PARÍS

Mientras el futuro de Neymar circula de boca en boca, que si lo ficha Florentino, que si lo recupera Bartomeu, y patatín y patatán, el artista, lejos de inmiscuirse en el dilema da rienda suelta la imaginación. Ha conocido a una modelo brasileña por Instagram. Se llama Nijila Trindade Mendes da Souza, rubia, esbelta, curvilínea, tiene 26 años y aunque dicen que es una reputada modelo arrastra deudas que no superan los 10.000 euros y un embargo. Empiezan el contacto epistolar en marzo y consuman la cita en París dos meses después, donde acuerdan sexo consentido.

2.-NEYMAR Y NAJILA

La fecha soñada, el 15 de mayo. Najila Trindade espera ilusionada y emocionada en una habitación de un hotel parisino. Paga Ney, también los billetes de avión. Y Ney llega más tarde de lo previsto en condiciones poco recomendables para una primera cita, que, asumido previamente por ambas partes que de este contacto carnal difícilmente nacerá el amor, no habrá una segunda entrega de Sansón y Dalila, o Neymar y Najila. El está revolucionado, bebido, y ella trata de calmarlo; no obstante, se desnudan. Ambos saben a lo que van. Él no lleva preservativos, ella busca en el bolso y no encuentra. "No va a poder ser", determina Najila.

3.- SIN CONDÓN NO HAY PARAÍSO

Neymar, según la modelo, está fuera de sí y le advierte de que no van a practicar sexo sin preservativo; o sea que sin condón no hay paraíso. Y él, a punto de reventar, no lo acepta, quiere consumar sea como sea. Ella intenta frenar el entusiasmo del futbolista, "para, para", le dice. "Pero él siguió golpeándome el trasero violentamente. Después me giré y todo fue muy rápido". "Mientras él consumaba el acto, continuaba golpeándome en los glúteos". Ya en Brasil, y después de hablar con un abogado, que luego dimitió porque consideraba a su clienta "víctima de agresión y no de violación", se hizo unas fotos en donde presentaba "hematomas en las nalgas y en las piernas", según el parte médico, como consecuencia, es de suponer, del ataque de pasión desenfrenada del internacional brasileño.

4.-EXTORSIÓN O VENGANZA

Najila está dolorida, por los golpes que supuestamente recibió del futbolista, y humillada porque el sueño concluyó en pesadilla. "Abandonada" en la habitación, es posible que hable con alguien, con alguna amiga quizá, y tiene toda la noche por delante para pensar. Le bastan unas pocas horas para decidir: le hará pagar por lo que ha hecho. Es 16 de mayo. Vuelve a conectar con Neymar por "guasap". Y le pide: "Hoy tienes que venir más temprano, porque si no, no nos vamos a poder encontrar". Y le pregunta: "¿Estás bebido todavía?". Ney responde: "Hola. Estoy trabajando". Pero se apunta de nuevo. Le recuerda que lleve regalos para su niño y vino, blanco o rosado.

Como la venganza es plato que se sirve frío, mientras aguarda al crack en la habitación de los hechos, prepara el escenario: el teléfono móvil colocado en un lugar estratégico, desde donde se ve la mitad inferior de la cama. Llaman a la puerta, pulsa grabación y abre. Neymar no es el del día anterior, se le ve sereno, todo vestido de negro, con sudadera de capucha y botas a juego. Najila también viste de negro, ajustada en una liviana camiseta de tirantes y en un pantalón que le sienta como un guante. Neymar se tiende en la cama, con gorra y todo, boca arriba y ella se sube a horcajadas encima de él, no se quita los tacones.

5.-DOS SONORAS BOFETADAS

El peor dolor de cabeza del fútbol mundial está tranquilo y se deja hacer. En el vídeo de 45 segundos se escucha de repente un cachete y se oye la voz de Najila: "¿Me vas a pegar?", le inquiere; a continuación se incorpora y desde los pies de la cama le advierte: "Pues yo sí te voy a pegar. ¿Sabes por qué te voy a pegar? ¿Sabes por qué? ¡Porque tú me agrediste ayer! ¡Me dejaste aquí sola!". En ese instante, Neymar, con el teléfono en la mano derecha, hace intención de levantarse y es entonces cuando ella le propina dos sonoras bofetadas en la cara y le lanza un objeto que podría ser una botella, o una copa de cristal. Él patalea para defenderse, llega con la suela al rostro de la modelo durante el forcejeo y lo último que se escucha es a Ney diciendo "calma, calma". Fin de la primera parte.

Papá Neymar dice que ha sido una trampa, que el agredido es su hijo y que las imágenes hablan por sí solas, "por eso no es necesario que defienda a mi hijo", argumenta. Pero quedan 6 minutos y 15 segundos más de grabación. Un directivo de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) reflexionaba sobre la idoneidad de que Neymar continuara en la convocatoria de la "canarinha": "Van a salir más cosas", justificó según fue creciendo el escándalo. Pensaba que el futbolista no podría con tanta presión.

Najila confiesa que fue una trampa, su venganza: "Sabía que si no hablaba con él normalmente, fingiendo que el día anterior no había pasado nada, el no iba a hablar más conmigo". Y grabó el segundo acto "para tener una prueba", admitió.

6.-EL TIRO POR LA CULATA

Antes de que trascendiera ese vídeo, y después de conocer que había sido denunciado por violación en Brasil, Neymar, como buen delantero, pensó que la mejor defensa es un buen ataque y publicó en sus redes sociales fragmentos de conversaciones por "guasap" que mantuvo con Najila antes y después del día de autos, 15 de mayo. Reveló fotografías de la muchacha sencillamente pornográficas, aunque no se le veía la cara y nublaba las partes íntimas. Pensó que así aparecería inocente frente a la opinión pública y siendo él la víctima En su país, escrito está, eso es delito, y por eso tuvo que ir a declarar a comisaría. Llegó en silla de ruedas, ¿por qué?

7.-MI PIE DERECHO

Primero de los dos amistosos que jugaría Brasil antes de la Copa América. El rival, Qatar. En el minuto 17, una entrada a Neymar le dobla el tobillo de la pierna de apoyo. La torsión es fuerte, pero en principio solo parece un lance de juego. Tite, el seleccionador, le sustituye. Neymar se retira dolorido al vestuario y cuando vuelve a salir lo hace cojeando, con muletas y una enorme bolsa de hielo en la zona afectada. Está llorando. El parte médico sugiere que es un esguince y ya se plantean dudas sobre su aparición en el torneo. Al realizarle unas pruebas más a fondo, descubren que se ha roto un ligamento del tobillo. El pie derecho no deja vivir a Neymar. Ha sufrido con anterioridad dos fracturas en el quinto metatarsiano. Hay médicos que opinan que esa reiteración en las lesiones le va a pasar factura antes que después. Los galenos acaban con el suspense: "No podrá jugar la Copa América".

8.-ADIÓS, CAPITAN AMÉRICA

Fatalidad o suerte, el caso es que Neymar no va a disputar el torneo más importante de su continente. El capitán de Brasil cayó lesionado contra Qatar; la "canarinha" pierde a un gran jugador, pero gana en tranquilidad. En el mientras tanto, el drama se cierne sobre Ney, quién sabe qué otras bazas guarda la modelo, quien, por cierto, dice que está amenazada, por personas muy importantes, y así lo constata su abogado actual. Ha denunciado que han forzado la puerta de su casa y han entrado. ¿Qué buscan? Tiene miedo.

9.- FUGA DE PATROCINADORES

Tampoco está tranquilo Neymar. Las consecuencias de la "cita en París" empiezan a ser devastadoras. Mastercard le ha retirado el patrocinio. Nike, que está con él desde 2005 y que le tiene firmado hasta 2022, ha empezado por decir que por encima de todo está la presunción de inocencia, y que cuando la Justicia actúe, ya se verá. En esa línea se mueve Red Bull, que le patrocina desde 2010. Las declaraciones de Najila Trinade han calado en todo el mundo, "fui víctima de violación y de agresión", y el PSG se encuentra en una encrucijada, o defiende a su jugador, para no devaluarlo, o lo traspasa, aunque cada día que pasa resulta más difícil creer que algún club importante vaya a quedarse con la joya. Del Barcelona salió por la gatera para meterse en una jaula de oro. El jeque pagó su cláusula, 222 millones. Con el Barça mantiene un conflicto, pues le exige en el juzgado que le abone 26 millones que le debe: ¿ahora lo va a fichar? En cuanto al Real Madrid, los acontecimientos aconsejan poner kilómetros entre Ney y el club. No es el momento. Eso también devalúa al jugador.

10.-DIOS LOS CRÍA

Y, sin embargo, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, visitó al futbolista el día que fue a declarar a comisaría. Apuesta por su inocencia y así lo declara. Si se demuestra que ha habido violación y agresión, porque en cualquier parte del mundo el no es no, su depauperado índice de popularidad bajará mucho más de lo que se imagina. A Neymar solo le puede salvar que Najila retire la denuncia y que la joven acepte una jugosa indemnización, antes de que la trampa del día 16 de mayo, en París, adquiera tintes de extorsión. Me han tendido una trampa, grita Ney; Me ha violado y agredido, repite Trindade. El amor no es lo que era junto al Sena.

