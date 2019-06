Henar Ortiz, tía de la reina Letizia, se sincera: "La monarquía es una institución obsoleta"

Henar Ortiz ha aprovechado la presentación de su exposición pictórica, Catarsis, para hablar sin pelos en la lengua sobre su sobrina Letizia y, por supuesto, de la monarquía, institución ante la que se muestra en contra.

La artista ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair. En la misma, asegura haber asumido bien la etiqueta de "tía de la reina": "Tengo muy claro que más que interés es morbo. Antes del compromiso, publicaron varios trabajos míos sobre decoración. Hasta entonces mi apellido era Ortiz. Luego, inevitablemente, ya pasé a ser 'Henar tía de'. Es lo que hay. Si hubiera continuado con el funcionariado, no me cuestionarían".

Henar siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa. Cuando Letizia dejó el periodismo para convertirse en miembro de la familia real, su tía no cambió ni un ápice de su ideología. "No me molesta esa fama, más bien todo lo contrario. No me gustaría tener fama de falsa, hipócrita o cínica. Son contravalores que no molan nada", ha dicho Henar.

Precisamente, esta actitud rebelde es la que ha hecho que se la conozca como la díscola de su familia, una etiqueta que tampoco le disgusta: "No me molesta... ¡Que digan misa en arameo si quieren! Lo que me rechina de este tipo de adjetivos, es que me retrotraen a una época represiva, aunque esa época parece que pervive en ciertos sectores de la comunicación y de la sociedad", ha dicho la artista, que se siente muy orgullosa de sus valores.

Aprovechando que se han cumplido 15 de la boda de Letizia y Felipe, Henar ha recordado cómo vivió ese día: "Lo viví desde una ingenuidad absoluta. Para mi era la boda de mi sobrina, aunque en realidad fuese una boda de Estado". Lo peor para la artista vino después, ya que "supuso una seria alteración en nuestras vidas. Hubo demasiados y dolorosos daños colaterales".

En la actualidad, Henar está muy desilusionada con la monarquía, pero no siempre fue así: "Nunca fui monárquica, pero me convertí en una especie de juancarlista por el miedo que pasé el 23-F. En aquel momento, creí que el rey Juan Carlos había abortado el golpe. Ahora no lo tengo tan claro".

Y lanza su ataque más duro contra la institución que representa su sobrina: "Para mi la monarquía es una institución obsoleta y anacrónica, pero en aquel tiempo, con la dictadura aún presente, muchos españoles con sentido pragmático aceptamos pulpo como animal de compañía como lo menos malo".

Tan "obsoleta" y "anacrónica" ve esta institución que incluso llegó a pensar que su sobrina nunca llegaría a ocupar el trono: "Las presiones y el desencanto de la ciudadanía hicieron tambalearse la institución. Creo que si no hubiera abdicado (refiriéndose a don Juan Carlos), quizás estaríamos contemplando ahora los estertores pre mortem. La abdicación, para mí, no es otra cosa que un paliativo y alarga la agonía...".

No solo de monarquía habla Henar. La tía de la reina también se ha referido a cuestiones políticas. Preguntada por sus declaraciones sobre una posible presidencia de Pablo Iglesias, ha explicado: "Decir que veo a Pablo Iglesias como presidente es decir que para mi reúne capacidades y condiciones. No vaticinaba sino decía que lo podía ver como tal".

La tía de Letizia tampoco ha perdido la ocasión de lanzar un mensaje a Pedro Sánchez: "Lo que espero es que haya una estrecha colaboración entre las izquierdas. Me molestaría que Ciudadanos entrara ahí y descubrir que el PSOE nos la vuelve a jugar. La gente socialista y realmente de izquierdas no quiere a Ciudadanos".

Por último, Ortiz ha arremetido contra VOX: "En realidad nunca se han ido. Siguen con sus mismas artes e implican a gente con incultura democrática.... Es el populismo puro y duro. Alguno de los integrantes de Vox me hizo recordar la película Novecento de Bertolucci, en concreto al personaje que interpreta el actor Donald Sutherland", ha sentenciado Henar.