Ares Teixidó se desnuda ante el espejo: "Vamos a cuidar nuestra vagina"

Ares Teixidó ha compartido con sus más de 158.000 seguidores de Instagram un vídeo en el que habla de su "rutina de belleza íntima" mientras luce figura frente al espejo del baño.

"Encontraréis muchas influencers hablando de sus rutinas de belleza. Yo, como buena 'influmierder', quiero hablaros de lo que ninguna os habla: mi rutina de belleza íntima", decía la presentadora catalana junto al documento.

En el vídeo, Ares ha asegurado no entender por qué no se habla del cuidado íntimo femenino: "No me entra en la cabeza que hablemos del cuidado e hidratación de zonas de nuestro cuerpo, y no lo hagamos con la vagina. No concibo usar el mismo gel para el cuerpo que para mi vagina", ha declarado la tertuliana, mostrando los "geles hidratantes extremos" que utiliza en su parte íntima.

"Si no cuido e hidrato mi vagina, podría tener picores, infecciones, no disfrutar de la vida sexual. Vamos a hablar de nuestra vagina sin tapujos y a quererla y cuidarla como a cualquier otra parte de nuestro cuerpo", alegaba.

Lea también - El desnudo ibicenco de Ares Teixidó pone patas arriba Instagram: "Vaya culazo"

En el vídeo, la tertuliana de televisión también se ha referido a su importante cambio físico, originado por sus problemas de diabetes: "Es la pregunta del millón: '¿Qué has hecho para estar más delgada?'. Chicas, cuidado con eso, estaba enferma, perdí 12 kilos porque me diagnosticaron diabetes. Y ahora, ocho meses después, con alimentación saludable, deporte e insulina, puedo contar cómo ha sido. Pero no quiero ser un ejemplo de nada. Nunca quise estar así".