María Jiménez mejora tras un mes en el hospital: está consciente y quiere hablar aunque no puede

Después de unos días de silencio sobre el estado de salud de María Jiménez, su hermana Isabel ha dado buenas noticias: la artista ya está consciente. "Me mira y quiere hablar, pero no puede".

La recuperación de María Jiménez es lenta pero la familia está muy contenta con su evolución: "La verdad es que ha sido un subidón lo que nos ha dado. Si no fuera porque mi hermana tiene la mejoría que tiene, yo no estaría aquí", ha dicho desde la romería de El Rocío. "Como ayer me dio una alegría aquí estoy, le voy a grabar un poquito para cuando llegue al hospital". Además, Isabel ha asegurado que su hermana María ya tiene mejor cara: "Ya veréis como ya mismo está aquí".

Lea también: María Jiménez, trasladada a un hospital de Sevilla con pronóstico grave

María Jiménez (69) ingresó en el hospital San Rafael de Cádiz el pasado 2 de mayo y tuvo que ser intervenida de urgencia por una obstrucción intestinal. Una vez en planta, sufrió complicaciones y una grave infección por la que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde la sedaron. El 28 de mayo, su equipo médico tomó la decisión de cambiarla de hospital y desde entonces evoluciona lenta pero favorablemente en el Virgen del Rocío de Sevilla.