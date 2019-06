El "sustazo" de José Manuel Parada por un problema en el corazón

José Manuel Parada, de 65 años, se ha llevado uno de los sustos de su vida por un problema en el corazón que requirió de su ingreso en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid. El propio periodista ha contado cómo se encuentra tras lo sucedido.

"Un sustazo, empecé a tener arritmias y me tuvieron que llevar allí, ayer te dije no sé si me darán el alta, me dieron el alta, me han colocado un aparatito debajo de la piel y ellos desde el hospital van controlando cómo funciona el corazón", ha explicado Parada al programa Buenos días, Madrid.

Lea también - Jose Manuel Parada descubre el metro: "De haberlo sabido, el dineral que habría ahorrado"

El mítico presentador de Cine de barrio ha reconocido que se preocupó mucho cuando le montaron en la ambulancia: "De ánimos debo estar muy bien. Cuando vas en ambulancia y te dicen que hay un problema gordo tienes que pensar que puede haber algo definitivo, porque vas al médico normal por tengo una tontería y te dicen: 'Corriendo una ambulancia y que lo lleven'. Si pueden ir ustedes en su coche mejor, era la primera vez en mi vida que iba en ambulancia ", ha recordado.

Asimismo, Parada ha recomendado a la gente que acuda al médico cuando no se encuentren bien: "Yo estuve mal el domingo, le eché la culpa a la tensión porque la tenía baja, dije voy a ir al médico que me mire y me controle. Es lo mejor que hay que hacer. A Joaquín Prat estábamos en televisión, llevaba unos días malucho y le dio una cosa fuerte y el pobre se nos fue. Hay que ir al médico".