La novia 'influencer' de un alto cargo andaluz la lía al hablar sobre las "reformas" de su despacho

Virginia Moreno, novia del director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Junta de Andalucía, Manuel Cortés, se ha convertido en el foco de los ataques tanto de los internautas como de los rivales políticos de su chico después de publicar un vídeo desde el despacho de su pareja en el que banalizaba sobre hacer "reformas".

La joven influencer publicó varios stories en Instagram mostrando su visita al "despacho de Manuel", según ella misma decía: "Estoy llegando a la agencia de Manuel, que todavía no conocía su trabajo. Hoy me va a enseñar dónde trabaja, qué hace y a ver qué tal", contaba a sus más de 9.000 seguidores de la red social desde las afueras del edificio.

Aquí la pareja del Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Una vez en el interior, Virginia mostraba el despacho de su novio, que aparecía al fondo, sentado en una amplia mesa: "Éste es el despacho del director general", anunciaba la instagrammer, que a continuación se dirigía al político de Ciudadanos: "Cariño, di hola", a lo que él respondía con una sonrisa. "Tenemos que hacer una remodelación de la decoración. ¿A qué si cariño? Sí, vamos a hacer un poco de retoques, de decoración en algunas partes, pero bueno, no está del todo mal. Eso que hay ahí me gusta", añadía Virginia, en unas palabras que no han sentado nada bien entre los internautas y, especialmente, en otras formaciones políticas.

"Aquí la pareja del DG de la Agencia Pública Andaluza de Educación de visita particular al despacho oficial. 'Hay que hacer una remodelación de la decoración' mientras el DG, asiente. La banalidad de lo público", decía un internauta. Otra usuaria, comentaba: "Aquí la pareja del Director General de la Agencia Pública Andaluza de Educación. "Estoy llegando a la agencia de Manuel" ¿DE Manuel? 'Tenemos que hacer una remodelación de decoración, a que si cariño?' De verdad qué vergüenza".

Las críticas han provocado que la novia de Cortés haya eliminado los vídeos de su visita al despacho de las redes sociales, al tiempo que pedía perdón: "Ayer subí un vídeo que al parecer ha disgustado y generado controversia (...) Quiero pedir disculpas si ha molestado este vídeo, que ya he retirado", concluía.