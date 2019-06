Albert Rivera y Malú, pillados juntos: las fotos de su cita, compradas y guardadas

Ya existen imágenes de Malú y Albert Rivera juntos, pero todavía no verán la luz. Las fotografías han sido compradas por una conocida revista, que ha decidido guardarlas en un cajón y no lanzarlas al público ¿Por qué?

María Patiño fue la primera en hacer saltar la liebre: la tertuliana de Sálvame contó el pasado martes que el líder de Ciudadanos y la cantante había sido fotografiados el pasado sábado juntos por Madrid y que las instantáneas se publicarían el miércoles en portada de ¡Hola!. Sin embargo, horas después salió la revista y en ella no había ni rastro de la pareja.

Las no publicación de las fotografías sorprendió a Patiño, quien desveló este jueves lo que había pasado con las imágenes de la pillada de Malú y Rivera: "Las fotos fueron tomadas el sábado pasado y se han comprado para no publicarse... En ellas aparecen Albert y Malú, con la madre de ella durante una cena (...) Hacía tiempo que una revista compraba unas imágenes para no publicarlas", decía la periodista.

Lea también - Malú no hace pública su relación con Albert Rivera por miedo a represalias de otros partidos políticos

Al parecer, las instantáneas han sido compradas por ¡Hola!. El precio de las mismas se desconoce, pero algunos expertos de la materia como el paparazzi Tino Torrubiano las han valorado entre los 60.000 y los 80.000 euros.

Lea también - Así es el casoplón que Malú vende por 920.000 euros en Majadahonda

Los tertulianos del programa de Telecinco han reconocido no saber qué esconde la actitud de ¡Hola!, pero han lanzado sus propias teorías. Mientras que Patiño apuntaba a que la revista, a cambio, se podría haber garantizado una primera entrevista con Malú tras su baja laboral, Mila Ximénez hilaba más fino y señalaba a una posible exclusiva con imagen de la pareja en la boda de Manuel Valls y Susana Gallardo, enlace que se celebrará en septiembre.