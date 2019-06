Marcos de Quinto, el diputado más rico, tiene amor y salud además de dinero

Agnóstico, sentimental y pragmático a la vez, Marcos de Quinto se corona tras la declaración de bienes de diputados que acabamos de conocer como el más rico del Congreso. Al menos oficialmente.

El ex directivo de Coca-Cola declara un patrimonio personal de más de 50 millones de euros pero Marcos de Quinto se justifica con contundencia: "Todo lo que tengo me lo he ganado y pago tres millones al año de impuestos", ha dicho. Como vicepresidente de la multinacional tenía un salario de 7,5 millones de euros.

En la provincia de Cuenca, en Pajaroncillo, De Quinto y su esposa tienen una mansión de 800 metros cuadrados en una finca de más de 200 hectáreas. En Madrid dispone de otra gran casa en Torrelodones, en una finca de miles de metros cuadrados. Un chalé de veraneo en Marbella, casas en Lisboa y un imponente apartamento en Nueva York dan una idea de su poderío patrimonial.

Marcos de Quinto no es de esos personajes obsesionados con esconder su vida privada. A menudo ha hablado de su patrimonio o de su experiencia como responsable mundial de marketing en Coca-Cola. El ejecutivo ahora fichado por al partido de Albert Rivera había decidido hace poco más de un año relajar su vida profesional y se fue de Coca Cola.

Disponía ya de una fortuna suficiente, que ahora conocemos, y que le permitía a su edad (no ha cumplido los 60 años) disfrutar de su matrimonio con la soprano cubano-brasileña Angélica de la Riva, con quien se casó en octubre de 2017 en en la catedral de Cuenca, que se celebró durante varios días en el Parador de la ciudad. Se habían conocido un año antes a través de un amigo común en Nueva York. Antes de asentarse de nuevo en Madrid para iniciar su carrera política, el empresario y su mujer vivían entre la capital de España, Cuenca, Atlanta, Nueva York y Lisboa.

Amores muy conocidos

De Quinto es hijo de un empresario (que escribía y dirigía obras de teatro) y de una actriz, lo cual tal vez explique que algunas de las mujeres de su vida sean actrices o estén relacionadas con el mundo artístico o la moda. En 2005, tras separarse de la madre de sus hijos, comenzó una relación con la periodista la periodista Teresa Viejo, con quien salió hasta 2011. Lugo estuvo con Candelas, hermana de la modelo y actriz Inés Sastre dos años.

Ahora Marcos de Quinto es feliz al lado de su mujer, con quien tendrá a su cuarto hijo. Ya tiene tres: Marcos y Javier son fruto de su matrimonio con la directora de Administración en Colomo Producciones Cinematográficas, Elena Mangada. Ambos están vinculados al mundo artístico. Marcos, el primogénito, es productor de vídeo y director general en RecLion. Tiene otra hija, Alejandra. Ahora tendrá que compaginar la política con cambiar pañales. De lo primero ya sabe.