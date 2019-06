Aurah Ruiz, en apuros: la Fiscalía ve indicios de acoso a Jesé Rodríguez y solicita una investigación

La Fiscalía ha encontrado indicios de que Aurah Ruiz podría haber cometido 'stalking' o acoso a su ex pareja Jesé Rodríguez en las redes sociales y ha remitido al juzgado una petición de apertura de investigación.

El pasado mes de octubre, el futbolista interpuso una querella contra la madre de su hijo por injurias, calumnias y persecución en las redes. Ahora, según Canarias 7, el fiscal especializado en criminalidad informática de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Diez, le ha dado la razón y solicita una investigación formal sobre este delito, que está penado con una multa económica y hasta dos años de prisión.

Lea también: Aurah Ruiz se derrumba y lanza su ataque más duro contra Jesé

Según el fiscal, Aurah ha aprovechado la red para lanzar "constantes reproches públicos, informar sobre su vida privada y generar una actitud de persecución hacia el querellado". El informe afirma que esta situación habría mermado la actividad cotidiana de Jesé Rodríguez y también le pudo generar sentirse bajo una permanente observación y espionaje, que el jugador ha tratado de demostrar aportando una gran cantidad de pruebas.

Ahora queda esperar a que el juzgado decida si toma o no cartas en el asunto abriendo una investigación sobre el caso. Cabe destacar que, según el citado medio, la Fiscalía no ha valorado las acusaciones de Jesé contra Aurah en lo que respecta a calumnias e injurias porque, al ser entre particulares, debe hacerlo la propia acusación en particular. Además, no considera que Aurah que haya cometido el delito de descubrimiento de secretos que también denunció el delantero del Betis.

La batalla entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comenzó hace ya más de un año. Se separaron a los seis meses de nacer su hijo Nyan, que sufre una enfermedad rara, y desde entonces los reproches han sido constantes. Ella, ex concursante de GH Vip, le acusó de desentenderse del niño, que necesita vigilancia y cuidados las 24 horas. Él solicitó la custodia del pequeño, pero le fue denegada.